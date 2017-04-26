Клуб збирає творче намисто з унікальних перлин поезії (+ відео)

23 квітня у Дрогобицькому міському народному домі імені Івана Франка відбулося чергове засідання літературного клубу «Pro Patria!», де у дружній атмосфері свої поезії продекламували митці Франкового краю, підтверджуючи, що Франковий край багатий своїми талантами. Поряд зі знаним поетом Степаном Якимом свої творчі здобутки продемонстрували молоді «зірочки» поетичного слова – Руслана Дудич, Христина Токар, Ігор Іванко. Їх вірші, глибина думки, довершеність слова вразила всіх присутніх. І в такому талановитому товаристві можна зарядитись неземною енергією. Їх поезія – наче пісня ангелів – така ж прекрасна і довершена! І з таких чудових перлинок створюється справжнє намисто української культури. Не оминув творчу зустріч також Ярослав Бігуняк – багатогранна особистість, який своїм гострим словом може дати фору багатьом відомим гумористам. Зачитав також два зворушливих твори зі свого творчого доробку й видатний репортер Сергій Матійко.

Тож від щирого серця хочемо побажати молодим поетам не зупинятись на обраному шляху, а також разом зі своїми однодумцями відвідати наступні зустрічі літературного клубу «Pro Patria!». Також повідомляємо читачів, що у Фейсбуці діє сторінка літературного клубу «Pro Patria!», на якій віддзеркалюється творче життя його шанувальників.

Юрій Федчак, член ЛОО НСЖУ, відео автора, світлини Сергія Матійка

Трускавецький вісник

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