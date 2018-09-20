Книга про вихідця з Доброгостова удостоєна нагороди на Книжковому форумі

Хоча Книжковий форум у Львові, який зараз носить назву Book Forum, ще триває, але кращі його книги вже названо. Так, у четвер, 20 вересня, у Львівській обласній філармонії відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу «Book Forum Best Book Award». Приємно, що серед нагороджень є книги, причетні до Дрогобиччини. Так, у номінації «Популярна наукова література» перемогу здобуло видання «Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції»авторства Андрія Сови та Ярослава Тимчака. Іван Боберський – український педагог, організатор, фундатор, теоретик і практик української національної фізичної культури, організатор сокільсько-січового руху, автор підручників з фізичного виховання молоді, автор назви «Пласт», голова товариства «Сокіл-Батько» (1908-1918), член Бойової управи і четар УСС. Рідним для Івана Боберського є село Доброгостів біля Трускавця, де він народився у 1873 році в сім`ї пароха-шляхтича о. Миколи Боберського. Помер Іван Боберський в 1947 р. у Словенії в віці 74 роки.

Другою відзначеною на Book Forum книгою, котра має стосунок до Дрогобиччини, є твір польської дослідниці Аґати Тушинської під назвою «Наречена Шульца» у перекладі дрогобичанки Віри Меньок. Дослідження стосується життя та творчості письменника Бруно Шульца з Дрогобича.

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