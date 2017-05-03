Книгоманія-2017

By  | 04.05.2017 | Filed under: Новини

Кожного року в бібліотеках для дітей проводиться обласний конкурс дитячого читання “Книгоманія”. Учасниками Конкурсу є всі охочі учні 6 – 7 класів.

Конкурс проводиться з метою підвищення рівня культурної компетентності дітей через заохочення їх до систематичного читання; розвитку комунікативних навичок, критичного мислення, кращої соціалізації і самореалізації завдяки читанню; сприяння створенню належних умов для рівного доступу до книжок і літератури незалежно від рівня розвитку дітей, їхніх фізичних та інтелектуальних можливостей, забезпеченості і місця проживання.

В нашій бібліотеці також проведено конкурс на кращого читача бібліотеки між учнями 6-х та 7-х класів. Діти дуже старанно підготовились до Конкурсу. Кожен учасник розповідав про свою улюблену книжку, висловлював власну думку, демонстрував свою ерудицію, розуміння тексту, вміння його інтерпретувати, відповідав на запитання членів журі, а також презентував свій Читацький щоденник.

Дуже важко було визначити переможців, оскільки учні дуже багато читають, користуються науково-пізнавальною літературою.

Вибороли звання «Суперчитач бібліотеки» учениця 6-го класу СЗШ №2-гімназії Єва Уайльд та учениця 7-го класу СЗШ №1 Ганна-Марія Хай. Переможці нагороджені дипломами та призами.

4-й етап Конкурсу проходив 27 квітня у Львівській обласній бібліотеці для дітей та обласній бібліотеці для юнацтва. Наші переможці взяли участь у 4-му етапі Конкурсу. Ганна-Марія Хай отримала друге місце серед учнів 7-х класів.

Зіновія Мазур, завідувач бібліотекою для дітей м. Трускавця

Трускавецький вісник

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