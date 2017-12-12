Книжковий флешмоб

By  | 13.12.2017 | Filed under: Новини

Вчора, 12 грудня, біля центральної  міської бібліотеки Трускавця був проведений  флешмоб на тему «Книжкові мости гуртують». Про це «Трускавецький вісник» повідомила провідний бібліотекар юнацької кафедри Трускавецької ЦБ Олександра Пфайфер. У флешмобі взяли участь учні ЗСШ№ 1, метою заходу було привернути увагу школярів до книги і читання, адже книга – це джерело, яке ніколи не зникне.

«Любі діти! Не забувайте відкривати книжку, читати її. Адже вона допоможе  здобути знання та вкаже дорогу у житті», – наголошували учасники флешмобу.

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