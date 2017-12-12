Книжковий флешмоб

Вчора, 12 грудня, біля центральної міської бібліотеки Трускавця був проведений флешмоб на тему «Книжкові мости гуртують». Про це «Трускавецький вісник» повідомила провідний бібліотекар юнацької кафедри Трускавецької ЦБ Олександра Пфайфер. У флешмобі взяли участь учні ЗСШ№ 1, метою заходу було привернути увагу школярів до книги і читання, адже книга – це джерело, яке ніколи не зникне.

«Любі діти! Не забувайте відкривати книжку, читати її. Адже вона допоможе здобути знання та вкаже дорогу у житті», – наголошували учасники флешмобу.

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