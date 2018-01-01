«Кока-Кола»: свято наближається

3 січня у Трускавці побував святковий караван компанії «Coca-Cola». Велика розмальована фура привезла на курорт не лише Сантів Клаусів, гномів, ельфів та білих і бурих «ведмедів», але й хорошу розважальну програму та подарунки, зокрема напої компанії, браслети з логотипом «Кока-Коли» тощо. На свято, яке спонтанно виникло біля центральної ялинки Трускавця на площі Незалежності, завітали не лише місцеві жителі з дітьми та відпочивальники, а й мешканці сусідніх міст Стебника, Дрогобича та Борислава.

Свято від «Кока-Коли» тривало у Трускавці чотири години – від 14.00 до 18.00.

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