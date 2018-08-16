Коли при звільненні не потрібно відпрацьовувати два тижні?

У рамках проекту «Я маю право» консультацію надає Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП) визначені підстави для звільнення/припинення трудового договору, які містяться у статті 36 КЗпП. За кількістю таких, налічується 9. Серед розповсюджених на практиці, можна виділити наступні:

- угода сторін;

- ініціатива працівника;

- ініціатива роботодавця.

Загальноприйнято, що при наявному бажанні працівника звільнитись – він подає роботодавцю заяву “за власним бажанням” і відпрацьовує 2 тижні. Але альтернативою для обох сторін (при “розумному” діалогу з роботодавцем) – є звільнення за угодою сторін.

Законодавством передбачені випадки, за яких роботодавець зобов’язаний звільнити працівника у строк, про який він просить. У даному випадку йдеться про скорочення двотижневого строку і звільнення в загальному порядку. За таких випадках – строк попередження про звільнення скорочується на розсуд працівника навіть до дня.

Нижче наведемо саме ті випадки, про які йшлася мова абзацом вище та які перелічені у статті 38 КЗпП:

- переїзд на нове місце проживання;

- переведення одного із подружжя на роботу в іншу місцевість;

- неможливість проживання в цій місцевості, підтверджена медичним висновком;

- вагітність;

- догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку чи дитиною-інвалідом;

- догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи;

- вихід на пенсію;

- прийняття на роботу за конкурсом;

- невиконання роботодавцем законодавства про працю чи умов колективного або трудового договору, інші поважні причини.

Об’єднує всі ці ознаки одне – неможливість працівника далі продовжувати роботу.

Якщо ситуація при звільненні не підпадає під жодний з перелічених випадків – сторони трудових відносин мають право домовитися про будь-який строк звільнення після подання працівником заяви в межах двотижневого строку. Якщо між роботодавцем та робітником досягнуте взаєморозуміння та згода, то працівника можна звільнити навіть у день подання ним заяви про звільнення.

Одночасно із зазначеним абзацом раніше – роботодавець НЕ має права звільняти працівника до закінчення двотижневого строку після подання заяви про звільнення, в разі, якщо працівник про це НЕ просив, протягом цього строку робітник має право відізвати раніше подану заяву.

У випадку, за якого робітник не попередивши залишив роботу (не попередив письмово роботодавця про звільнення за власним бажанням, залишив роботу до закінчення встановленого двотижневого строку попередження) – роботодавець має право звільнити такого “не добропорядного” робітника за прогул, як то передбачено пунктом 4 статті 40 КЗпП із занесенням відповідного запису до трудової книжки.

Отримати консультацію для захисту своїх прав та інтересів громадяни можуть, звернувшись до Стрийського місцевого центру з надання безоплатної воринної правової допомоги: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. А наразі нагадуємо, що з 2016 року діють 7 бюро правової допомоги – відділи цього центру. Фахівці бюро приймають за адресами:

- м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64;

- м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70;

- м. Жидачів, вул. Маркіяна Шашкевича, 28;

- м. Миколаїв, вул. Чайковського, 18;

- м. Новий Розділ, вул. Чорновола, 12;

- м. Сколе, вул. Чайківського, 6;

- м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62;

Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Ірина Данилко

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