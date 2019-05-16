№93793 Коли штраф у 50 000 грн стимулює погашення заборгованості у повному обсязі!

виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа, виданого Франківським районним судом м. Львова про стягнення з Боржника на користь Стягувача аліменти у розмірі 1/3 частини всіх видів доходів щомісячно, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Оскільки сукупний розмір заборгованості по сплаті боржником аліментів, перевищував суму відповідних платежів за шість місяців, державним виконавцем, відповідно до 71 Закону України «Про виконавче провадження», 23.05.2018 винесено вмотивовані постанови:

1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

ПАМ`ЯТКА: додаткові штрафи накладаються, якщо заборгованість по аліментах становить понад рік. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 50 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

Тому державним виконавцем 28.02.2019 винесено постанову про накладення штрафу у розмірі 50869,5 грн.

Згідно розрахунку заборгованості по аліментах у боржника наявна заборгованість у розмірі 106 707 грн.

Враховуючи наведене, у квітні 2019 боржником погашено заборгованість та штраф у повному обсязі.

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