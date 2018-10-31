Коли за борг нараховують штраф

Очільник Львівської юстиції Тарас Грень нагадав, що з 29 серпня в Україні вступила в дію норма закону про накладення додаткових штрафів на тих, хто не платить аліменти.

Нагадуємо, що додаткові штрафи накладаються, якщо заборгованість по аліментах становить понад рік.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за два роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 30 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 50 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

Суми штрафів стягуються з боржника у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження» і перераховуються стягувачу.

Хочемо наголосити, що від початку року державними виконавцями територіальних відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області винесено, а саме:

- 515 постанов про накладення на боржника штрафу у розмірі 20%;

- 263 постанови про накладення на боржника штрафу у розмірі 30%;

- 870 постанов про накладення на боржника штрафу у розмірі 50%.

Також, варто зазначити, що державними виконавцями стягнуто загальну суму 222 747 грн. по постановах про накладення на боржника штрафу та перераховано на рахунок стягувачам.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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