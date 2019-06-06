№94463 Коли Закон пришвидшує виплату боргу у 79 675 грн. та штрафу в сумі 31 853,99 грн!

Продовжуємо ділитись позитивним досвідом зі сплати боргів по аліментах. Зі слів очільника Львівської юстиції Миколи Станіщука, на виконанні у державного виконавця перебуває виконавче провадження про стягнення аліментів з боржника на користь стягувача на утримання двох дочок в розмірі по 1/3 заробітку (доходу), але не менше 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. 13.05.2013 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження щодо виконання виконавчого документа. Боржником аліменти тривалий час не сплачувались, а тому утворилась заборгованість по сплаті аліментів. У відповідності до вимог чинного законодавства державним виконавцем вживались заходи примусового характеру щодо сплати аліментів на утримання дитини. У відповідності до внесених змін до ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем винесено постанову про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України. По виконавчому провадженню боржнику нараховано заборгованість по аліментах в сумі 63 707,98 грн. станом на 01.09.2018 року , а також винесено постанову про накладення штрафу в сумі 31 853,99 грн. Станом на 01.05.2019 року, боржнику нараховано заборгованість в сумі 79 675 грн. та від даної суми винесено постанову про стягнення виконавчого збору в сумі 7 967,50 грн. Враховуючи наведене, за рахунок примусових заходів передбачених Законом України «Про виконавче провадження» щодо виконання виконавчого документу з боржника стягнуто заборгованість по сплаті аліментів в сумі 79 675 грн., штраф в сумі 31 853,99 грн. які перераховано стягувачці на особовий рахунок в установі банку та стягнуто виконавчий збір в сумі 7 967,50 грн., витрати по виконання виконавчого провадження в сумі 369 грн. 23.05.2019 року державним виконавцем винесено постанову про скасування заходів примусового виконання . Державним виконавцем у відповідності до вимог чинного законодавства та в межах законодавчих ініціатив Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває боржнику повторно роз’яснено порядок сплати аліментів та зобов’язано неухильно дотримуватись вимог закону щодо виконання виконавчого документа про сплату аліментів на утримання неповнолітніх дітей.

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