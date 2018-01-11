Колядки світу у Трускавці

Європейські звичаї Різдвяно-новорічних свят надзвичайно різноманітні. Та є одна традиція, яка зустрічається на всьому континенті – співання Різдвяних пісень. Бо коляда, переходячи з покоління в покоління, є отим джерелом, яке наповнює людські серця щедрістю і добротою, тим самим наближаючи їх до Бога. В час Різдвяно-новорічних свят 12 січня в центральній бібліотеці Трускавця відбулась пісенна година «Колядки світу». Бібліотекар читальної зали Віра Заяць розповіла присутнім про європейські звичаї колядування. Гості заходу мали можливість переглянути ролики, які знайомили з колядками Америки, Німеччини, Австрії, Польщі, Греції та Сербії. На завершення заходу присутні колядували, а бібліотекарі частували колядників пампушками.

Підготувала Галина Грицило, зав. відділом обслуговування Трускавецької ЦБ

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