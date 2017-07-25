Колишній мер Трускавця подав у суд на депутата

Під час чергового засідання у судовій справі «Петро Іванишин та Леся Дідик проти Руслана Цехмейстера, Любомира Поливки, КП «Редакція міського радіомовлення» та ГО «Журналістська агенція «Трускавець Онлайн», яке проходило у Трускавецькому міському суді сьогодні, 25 липня, представник позивачів Ю. Крамар подав документи про долучення до позову в якості третьої сторони (нового позивача) екс-мера Трускавця Р. Козира. Нагадаємо, що справа стосується буцімто озвученої по місцевому трускавецькому радіо «Казки про Петіньку та Лесеньку», в якій впізнали себе П. Іванишин та Л. Дідик (вони вимагають грошового відшкодування). Колишній очільник Трускавця Р. Козир у своїй позовній заяві від депутата Руслана Цехмейстера та керівника радіо Любомира Поливки грошей не вимагає, а просить суд визнати поширену інформацію недостовірною та спростувати її.

Чергове слухання у цій справі з трьома позивачами та чотирма відповідачами відбудеться 10 жовтня о 10.00. Після трьох судових засідань до слухання справи по суті ще не приступили через зволікання позивачів та ненадання ними в належному обсязі всіх необхідних документів та матеріалів. Справу слухає суддя Віталій Грицьків.

Перед початком судового засідання позивачка Л. Дідик звернулася до депутата Руслана Цехмейстера з усною скаргою на те, що він її видалив із друзів на Фейсбуці та запропонувала поновити дружбу. Вона зазначила, що надішле відповідний запит на дружбу вже сьогодні. Руслан Цехмейстер відповів, що подумає над цією пропозицією.

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