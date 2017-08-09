Колишня головна юристка Трускавецької міськради стала суддею в Бориславі

Своїм Указом № 212/2017 від 7 серпня Президент України Петро Порошенко перевів з посади судді Первомайського міськрайонного суду на Миколаївщині на посаду судді Бориславського міського суду на Львівщині Хемич Оксану Богданівну. Її переведено шляхом відрядження строком до шести місяців. У Бориславі до цього в міському суді судила тільки одна суддя.

Хемич Оксана Богданівна в 2011-2012 роках очолювала юридичний відділ Трускавецької міської ради (за часів мера Р. Козира). Раніше працювала в Дрогобичі, її називали людиною з команди Миколи Гука, якого, в свою чергу, асоціювали з покійним бізнесменом Остапом Чайківським. Після призначення на посаду судді Первомайського міськрайсуду юридичний відділ Трускавецької міської ради очолив Олег Петренко з Дрогобича, пробувши на цій посаді до осені 2015 року. Оксана Хемич на посаді судді Первомайського суду на Миколаївщині пропрацювала більше чотирьох років.

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