Команда школи-гімназії зайняла перше місце в змаганнях «Олімпійське лелеченя»

З метою виховання дітей у дусі олімпійських цінностей та впровадження в суспільстві здорового способу життя, що у свою чергу має забезпечити поліпшення здоров’я нації, її фізичний розвиток і духовне збагачення, 5 квітня у Трускавці, в спортивно-оздоровчому комплексі дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» проводились міські змагання “Олімпійське лелеченя” серед школярів. Про це інформує адміністрація «Спортовця». Основна мета заходу – реалізація одного із важливих напрямів діяльності Міжнародного олімпійського комітету – заохотити дітей та молодь всього світу долучитися до спорту, сприяти його філософії, жити за олімпійськими цінностями – дружби, досконалості та взаємоповаги, а також залучити їх до активних занять фізичною культурою та спортом і адаптувати до здорового способу життя. Організатори спортивно-масового заходу – відділ у справах сім’ї, молоді і спорту та міський відділ освіти Трускавецької міської ради.

Призерами змагань стали команди закладів загальної середньої освіти м. Трускавця: І місце – НВК «СЗШ №2-гімназія», ІІ місце – СЗШ №3 та ІІІ місце – СЗШ №1.

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