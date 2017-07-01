«КомфортБуд» – комплексні будівельні рішення

By  | 13.07.2017 | Filed under: Публікації, Стаття на замовлення

У Трускавці відкрився магазин будівельних матеріалів «КомфортБуд». Розміщений він на території комплексу «Львівхолод» (вул. Мазепи, 39). Тут можна придбати будівельні матеріали, системи утеплення фасадів, системи енергозбереження, матеріали для тепло- та гідроізоляції, фарби, лаки, декор, матеріали для підлоги, покрівлі та даху, підвісні стелі, електротовари, інструмент, сантехніку тощо.

Більше інформації про магазин «КомфортБуд» – на сайті https://komfort-bud.com.ua або на сторінці в мережі Фейсбук https://www.facebook.com/komfortbud2016/posts/449922738712999

Довідки за тел. +380676767800, +380676722535.

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