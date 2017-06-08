№73674 Компании и бренды, получившие национальную награду

Премией Украинский Национальный Олимп» по итогам 2016 года были отмечены успешные компании в различных номинациях .

На основе показателей, которые предоставили компании-номинанты на рассмотрение Экспертного Совета, а также информации из открытых источников, были выбраны лучшие компании и бренды. Оценивая их, эксперты ориентировались на следующие критерии:

Репутация компании в профессиональном сообществе;

Инновации, технические и технологические нововведения;

Выполнение обязательств перед клиентами;

Новые программы, продукты, объекты;

Качество сервиса и работ.

В результате отбора, который проводился несколько месяцев, в следующих номинациях были награждены:

Буча Житлобуд 1, Профессиональный и надежный застройщик. Визитной карточкой компании стали крупные жилые объекты в пригороде столицы. Масштабы строительства, использование современных технологий и материалов, гибкая ценовая позволили этому застройщику заслужить репутацию профессионала.

ЖК «Атриум», Ирпень, Качественные материалы, энергосбережение, полная отделка квартир. Новый жилой комплекс в престижном столичном пригороде обладает рядом преимуществ в сравнении с другими новостройками Ирпеня: лучшая отделка квартир, современные системы отопления, звукоизоляции, качественные материалы благоустройства фасада дома, лестничных площадок и парадных.

ЖК «Ренессанс», Запорожье, Премиум жилье: современный стиль, доступные цены, благоприятная экология. Этот современный престижный комплекс построен и введен в эксплуатацию компанией ООО «СПС-Инвест». Основными преимуществами новостройки являются соблюдение сроков сдачи, развитая инфраструктура, выбор планировок собственниками квартир, благоустроенная придомовая территория и озеленение, а также расположение в экологически чистой парковой зоне.

ЖК Skyline, Киев, Элитная новостройка года. Ультрасовременный жилой комплекс, синтез передовых дизайнерских идей и комфорта, объединяющий своих обитателей новыми социальными стандартами. Проект комплекса разработан содружеством украинской и немецкой компаний, а реализован Amstar Europe, международной инвестиционной компанией по управлению недвижимостью

Könner & Söhnen, Германия, Лучший товар года. Эксклюзивным импортером и представителем этого европейского бренда в Украине является компания «Техно Трейд КС». Генераторы и садовая техника ТМ Könner & Söhnen, «народного бренда» с демократичной ценой и традиционным немецким качеством, отличается высоким моторесурсом, длительностью беспрерывной работы, отсутствием дефектов и экологичностью (низкий уровень шума и вредных выбросов).

КНЛ Девелопмент, Киев, Компания международного образца, надежность и стремительное развитие. КНЛ Девелопмент — застройщик с многолетним опытом в сфере строительства малоэтажных домов. Наиболее значимыми проектами компании являются ЖК “Almond Apartments” и ЖК “Urban Ranch”, концепция которого основана на экологичности, создании пейзажной зеленой парковой зоны и уникальной архитектурной среды в стиле “городского ранчо”.

Окна Люкс, Харьков, Европейский стандарт качества и доступная цена

Компания разработала и запатентовала собственную систему алюминиево-деревянных окон и изготавливает в Украине окна Grand и Grand+, используя комплектующие от европейских производителей и фурнитуру МАСО. В 2016 году в результате сотрудничества с компанией Mixall ею разработаны окна Frame glass (стеклянная створка) с улучшенными энергосберегающими характеристиками. Продукция компании не уступает по качеству лучшим европейским аналогам и гораздо ниже их в цене.

ООО «Плазамед» медицинский центр «Helth&Beauty», Запорожье, Современные медицинские технологии и надежная репутация. Центр занимается комплексными консервативными методиками лечения, а также косметологическими процедурами, специализируясь на современных и безопастных методах, используя новейшее сертифицированное оборудование и прогрессивные медицинские технологии.

Петровский квартал, Киев, Самый масштабный жилой комплекс в Украине. Один из наиболее крупных в стране семейный жилой комплекс закрытого типа, который расположен в экологически чистом районе, в пригороде Киева. Семейные ценности – это приоритет в развитии комплекса, где создана собственная инфраструктура (многочисленные спортивные площадки, детсадики и начальная школа, рестораны), а также налажена круглосуточная охрана придомовой территории.

Первая транспортная компания «PRIME”, Харьков, Перевозчик года. Компания занимается грузовыми перевозками, транспортной логистикой, экспедированием, имеет широкую сеть филиалов и АЗС, собственные автопарк и станцию технического обслуживания. Существенными преимуществами компании является десятилетний опыт работы, практика международных перевозок, профессиональная команда и собственная система образования персонала.

Ukrpanel,, Киев, Европейский уровень строительства пассивных сооружений и качественная продукция. Компания занимается производством и продажей СИП панелей, домокомплектов, термоблоков, пенопласта, а также строительством пассивных домов по собственной запатентованной технологии, которая обеспечивает ссоружениям дополнительную звукоизоляцию, гидроизоляцию, влагопоглащение, задерживает распространение огня.

Фабрика тепла, Киев, Эффективное энергосбережение и оборудование собственного производства для экономного отопления зданий. Под этим брендом разрабатываются и реализуются комплексные решения по энергосбережению зданий различного назначения, а также изготавливается современное оборудование на основе альтернативных источников энергии для обеспечения дешевого отопления и горячего водоснабжения — геотермальные тепловые насосы и солнечные коллекторы SENSO. Их существенными преимуществами являются выгодная цена, экологичность, экономичность и автономность.

ЧерновцыБудИнвест, Гарантия качества и профессионализм. Эта региональная строительно-инвестиционная компания уже более 10 лет успешно работает в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Застройщик использует современные строительные материалы и технологии, реализуя типовые и индивидуальные проекты с гарантией качества на все виды выполненных работ.

Премией «Украинский Национальный Олимп», основанной в 2005 году, ежегодно награждаются наиболее заметные и значимые проекты, компании, бренды украинского бизнеса. Детальнее о методике и результатах отбора читайте на официальном портале Business Olimp Awards www.olimpawards.org.

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