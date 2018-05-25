Кому вигідне банкрутство КП «Трускавецьтепло»?

Намагання винести на чергову сесію Трускавецької міської ради сесію питання передачі котелень КП «Трускавецьтепло» на баланс відділу освіти, відділу культури та КП «Трускавецька міська лікарня» є непродуманим та популістським. Так вважає директор КП «Трускавецьтепло» Руслан Крамар. Більше того, такий крок може призвести до непередбачуваних наслідків, адже на початок опалювального сезону може вийти так, що ці котельні не буде кому обслуговувати належним чином, що може спричинити колапс у освітніх, культурних та медичних закладах міста.

Розмови про те, буцімто передача об’єктів з балансу «Трускавецьтепла» призведе до економії близько 2 млн грн. є нічим не обґрунтовані, кажуть в комунальному підприємстві. Для прикладу, по відділу культури вийде не економія, а навпаки – витрати на обслуговування котелень будуть дорожчими, ніж у «Трускавецьтеплі» на 90 тисяч гривень.

Проте депутатів вводять в оману, і не виключено, що свідомо. Не подавши їм належних розрахунків, а підсуваючи обранцям якісь приблизні, часто з пальця висмоктані «дані», робиться видимість турботи про благо міста та економію коштів. Треба було економити, не кидаючи мільйони на вітер, тобто на ралі, Тіну Кароль, різноманітні шоу та «промоції» заради закордонних вояжів окремих посадовців. Але це вже інше питання.

Ми звернулися до директора КП «Трускавецьтепло» Руслана Крамара, щоб він дав роз`яснення щодо небезпеки передачі котелень на баланс відділів освіти, культури та міської лікарні та пояснив чому ж проти нього почалася така кампанія. Адже видно, що «Трускавецьтепло» чинна влада намагається свідомо довести до банкрутства.

Отже, слово Русланові Крамару.

- Ми побудували 9 об`єктів теплопостачання – як за кошти міста, так і за кошти нашого підприємства. І будувалися ці об’єкти не просто по кошторисній вартості, а десь на 30% дешевше. Тому що з цих 9 об`єктів 8 ми будували власноручно, тобто господарським способом, і лише один – підрядним способом, коли ми виступали замовником. За рахунок цього ми зекономили 2 мільйони 600 тисяч гривень.

Якщо взяти різницю між кошторисною вартістю і фактичними витратами бюджету міста, то це виходить 4,5 млн. Якщо кошторисна вартість цих об’єктів була 8 млн 100 тис грн., то місто виділило на їхнє будівництво всього-навсього 3,5 млн грн. А одну котельню ми взагалі збудували виключно за власні кошти – повністю.

І тепер ці нові котельні, які спорудило КП «Трускавецьтепло», хочуть від нас відібрати і передати на баланс окремим відділам міської ради.

Крім того, що ми побудували нові котельні, нікуди не поділися старі котельні централізованого теплопостачання на вулицях Івасюка, Коцюбинського, Сагайдачного. Також є кілька бойлерних. Там є основні засоби і їх треба охороняти, а на охорону потрібні кошти.

Наступна важлива річ. Залишилися борги населення перед нами за спожитий газ – близько півтори мільйона гривень. Щоб їх повернути, потрібно судитися. Щоб оформити позовну заяву в суд, потрібно заплатити судового збору близько двох тисяч гривень – і не факт, що цей боржник заплатить. Але ця процедура є обов’язковою, бо інакше фінансова інспекція звинуватить нас у нанесенні збитків підприємству.

Наше комунальне підприємство має заборгованість перед «Нафтогазом» за природній газ, який тягнувся ще з часу, коли населення опалювалися теплом з наших центральних котелень. А ще є різниця в тарифах за 2015-2016 роки. Це гроші, які нам держава винна, і в цьому році частина тих грошей має поступити, і тоді заборгованість за газ зменшиться.

Все це повинно бути на строгому обліку, і цим займаються наші працівники. І хоча в нас штат від моменту утворення підприємства в 2011 році вже скоротився приблизно втричі (з 90 до близько 30 осіб), проте саме завдяки існуючому штату підприємство тримається на плаву, надає послуги, сплачує податки, забезпечує трускавчан робочими місцями, реалізує ряд соціальних проектів. Планована передача наших котелень стала б першим кроком до банкрутства, а відповідно звільнень працівників і хаосу в питанні теплопостачання бюджетних установ.

Окрім того наше підприємство обслуговує внутрішньоміський маршрут №3, на якому працюють комфортні автобуси «Мерседес» та «Ікарус». На цьому маршруті забезпечується пільгове перевезення всіх пільгових категорій населення без обмежень, чого немає на всіх інших маршрутах. Звісно, для нас це неприбуткова справа, проте «Трускавецьтепло» реалізує цей соціальний проект, дофінансовуючи його з коштів, які підприємство заробляє надаючи інші послуги. Також наше підприємство за власні кошти утримує найбільший у місті дитячий майданчик на вул. Довженка.

Що я хочу цим сказати? Те, що намагання знищити комунальне підприємство «Трускавецьтепло» може дати неочікувану і незворотну ланцюгову реакцію.

На бюджетній комісії, яка відбулася 24 травня, я сказав, що якщо економія при передачі котелень від нас на баланс інших структур становитиме хоча б мільйон, то ми не будемо заперечувати проти такої передачі. Але зробивши розрахунки, ми вийшли на значно нижчі цифри. Так, лікарня при найоптимальнішому варіанті може зекономити не більше 466 тисяч, освіта 195 тисяч. А культура взагалі вийде у збиток 90 тисяч. Тобто, 566 тисяч – така могла б бути економія. І це при тому, що вони не вводитимуть штатні одиниці слюсарів та інших інженерно-технічних працівників, не витрачатимуть кошти на налагодження обладнання, матеріали, тощо.

А тепер для порівняння інша цифра – в минулому 2017 році тільки в місцевий бюджет ми заплатили податків на суму 420 тисяч гривень (податок з доходів фізичних осіб – від заробітної плати). Якщо ж котельні в нас заберуть, і наше підприємство таким чином доведуть до банкрутства, то зрозуміло, що вже тих коштів не буде. Тож я вважаю, що такий крок – це УМИСНЕ ДОВЕДЕННЯ НАШОГО ПІДПРИЄМСТВА ДО БАНКРУТСТВА! Якщо до жовтня ми ще змогли б проіснувати, то з початком опалювального сезону без котелень наше підприємство приречене на смерть.

В Дрогобичі теж будують окремі котельні, в багатьох інших містах теж, але нікому не спадає на думку передавати ці котельні садочкам, школам чи лікарням. Адже обслуговувати котельні мають спеціалісти! Мова йде про безпеку!!! І тільки в Трускавці чомусь цього не хочуть зрозуміти.

Для чого нищити комунальне підприємство, яке забезпечує життєдіяльність міста в опалювальний період? Якщо є якісь питання особисто до мене, то коли в мене закінчиться контракт у 2019 році, то нехай його не продовжують.

Тому я хочу пояснити громаді Трускавця – треба думати ще перед тим, як грім вдарить, і не чекати, коли взимку позамерзають школи та дитячі садочки. Це неприпустимо! Жодне місто в Україні та світі не додумалося до такого! Це найбільше зло для Трускавця, яке тільки можна було придумати. Питання детально не вивчене, одні котельні хочуть в нас забрати, а інші, для прикладу на Івасюка, залишають. Ніхто нас не попередив, що планують забирати котельні. Ніхто не врахував той факт, що ми купуємо газ набагато дешевше, ніж відділ освіти. Собівартість однієї Гігакалорії тепла для них, враховуючи таку високу ціну газу, буде вищою, ніж у нас. Де ж тут економія? Але і представник відділу освіти, і представники відділу культури та лікарні говорили те, що їм сказали говорити.

Перед тим як запускати котельні, має бути дозвіл на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки. І той дозвіл передбачає обов’язкову наявність певної кількості інженерно-технічного, обслуговуючого і ремонтного персоналу. Але вони навіть це питання не розглядали. В нас є така необхідна кількість персоналу. І вона має бути незалежно від того чи є одна котельня, чи їх двадцять, бо це є обов’язковою умовою при експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.

До нас ніхто не приходив, питання передачі детально не вивчав, і тут десять днів тому приходить цей лист. Такий поспіх я можу пояснити тільки одним – намаганням чимшвидше позбутися нашого комунального підприємства шляхом доведення його до банкрутства, – зазначив директор КП «Трускавецьтепло» Руслан Крамар.

Як інформує наше джерело, колектив КП «Трускавецьтепло» розглядає варіант страйку та голодування, щоб протидіяти свідомій політиці доведення підприємства до банкрутства. Працівники теплопостачального підприємства поки що надіються на мудрість та виваженість депутатів, проте готуються до різних сценаріїв розвитку ситуації.

На нашу думку, питання лежить не так в економічній площині, як в політичній. А зокрема у відмові члена виконкому Руслана Крамара голосувати за дозвіл руху важкого транспорту через міський парк для будівництва торгового центру «Квітка Полонини», що зачіпає першу санітарну зону. Можлива віртуальна економія 500 тисяч – це не те, заради чого розпочалися ці рухи.

А заручниками політичних ігор можуть стати рядові трускавчани та їхні діти – у школах, дитячих садочках, лікарні, переконаний Руслан Крамар.

Записав Володимир Ключак

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