Комунальні новини

Під час понеділкової апаратної наради 13 листопада начальник ТКО «Комфорт-Сервіс» Олег Кабальний поінформував, що протягом минулого тижня на підприємство поступило 55 викликів, у тому числі 16 – по сантехніці, 15 – по електриці, 24 – по ліфтах.

Директор КП «Трускавецьтепло» Руслан Крамар поінформував, що проблем з теплопостачанням освітніх установ немає, виняток становлять хіба деякі кабінети дитячої школи мистецтв, які прогріваються занадто повільно. Цього тижня проблему буде вивчено, а недоліки усунуто. Також Руслан Ярославович повідомив, що підприємство завершить роботи зі спорудження підпірної стінки на вул. Данилишиних.

Здійснюється обрізка дерев та вивезення гілок з вул. Івасюка – про це повідомив директор КП «Парк курортний» Назар Веретко.

А начальник УЖКГіБ ТМР Сергій Максимич доповів, що йде реконструкція алей в курортному парку, головні алеї замощуються бруківкою. Також проводиться капітальний ремонт вулиці Помірецької – спочатку замінюють ливневу каналізацію, а згодом приступлять до асфальтування. Щодо вул. Крушельницької, то цього року там тільки поставлять тротуари (на суму 0,5 млн. грн.).

Міський голова Андрій Кульчинський, коментуючи обурення користувачів соцмереж щодо підтоплення вул. Крушельницької, зазначив, що там фактично ливневої каналізації досі не існувало. Цей факт підтвердив і генеральний директор ТзОВ «Трускавецький водоканал» Віктор Марченко. Так що трускавецькій владі зараз доводиться виправляти всі недоробки та помилки попередників.

Віктор Марченко зауважив, що причиною підтоплень на вул. Крушельницької є той факт, що під час виконання будівельних робіт пошкоджено водопровід.

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