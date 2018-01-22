Комунальники в Трускавці запланували купити березові віники по 19 грн, тоді як на ринку їх продають по 5-11 грн

Комунальне підприємство «Парк Курортний» в Трускавці 22 січня підписало договір на постачання березових віників на 98,9 тис. грн з підприємцем Марком Ягуром. Про це стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro.

Договір діятиме до кінця року. В Prozorro вказано, що комунальному підприємству потрібно 5205 віників, тобто у розрахунку до кінця року щодня комунальники матимуть 15 нових віників. Враховуючи суму договору, вартість одного віника становитиме 19 грн.

Водночас у самому договорі вказано лише загальну суму, а кількість березових віників та ціну за одиницю не зазначено. «Ціни на товар встановлюються у відповідності до діючих на момент поставки ринкових роздрібно-гуртових цін, затверджених постачальником і вказаних у накладних», – написано у документі.

19 січня комунальне підприємство в Києві замовило березові віники значно дешевше – по 6 грн/шт з ПДВ. Так само у грудні 2017 році «Вінницятрансприлад» замовляло березові мітли по 7,62 грн/шт, а київська лікарня – по 7,5 грн/шт без ПДВ, академія в Києві – по 5,5 грн/шт без ПДВ.

В інтернеті березові віники пропонують за цінами 5-11 грн за штуку. Наприклад, віники та мітли по 5-6 грн. або лише березові мітли – по 9,96 грн/шт, віники – по 10,92 грн/шт. Також ми зателефонували до одного з продавців, який підтвердив, що може продати п’ять тисяч березових віників по 6 грн/шт без ПДВ.

«НГ. Львів» звернулись за коментарем в КП «Парк Курортний», а саме до представника КП в Prozorro Галини Лудин, яка повідомила, що інформацію про віники може надавати лише після консультації з юристом і попросила зателефонувати через годину, втім потім слухавку не брала.

«Наші Гроші. Львів»

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