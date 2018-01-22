Комунальники в Трускавці запланували купити березові віники по 19 грн, тоді як на ринку їх продають по 5-11 грн

By  | 24.01.2018 | Filed under: Новини

Комунальне підприємство «Парк Курортний» в Трускавці 22 січня підписало договір на постачання березових віників на 98,9 тис. грн з підприємцем Марком Ягуром. Про це стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro.

Договір діятиме до кінця року. В Prozorro вказано, що комунальному підприємству потрібно 5205 віників, тобто у розрахунку до кінця року щодня комунальники матимуть 15 нових віників. Враховуючи суму договору, вартість одного віника становитиме 19 грн.

Водночас у самому договорі вказано лише загальну суму, а кількість березових віників та ціну за одиницю не зазначено. «Ціни на товар встановлюються у відповідності до діючих на момент поставки ринкових роздрібно-гуртових цін, затверджених постачальником і вказаних у накладних», – написано у документі.

19 січня комунальне підприємство в Києві замовило березові віники значно дешевше – по 6 грн/шт з ПДВ. Так само у грудні 2017 році «Вінницятрансприлад» замовляло березові мітли по 7,62 грн/шт, а київська лікарня – по 7,5 грн/шт без ПДВ, академія в Києві – по 5,5 грн/шт без ПДВ.

В інтернеті березові віники пропонують за цінами 5-11 грн за штуку. Наприклад, віники та мітли по 5-6 грн. або лише березові мітли – по 9,96 грн/шт, віники – по 10,92 грн/шт. Також ми зателефонували до одного з продавців, який підтвердив, що може продати п’ять тисяч березових віників по 6 грн/шт без ПДВ.

«НГ. Львів» звернулись за коментарем в КП «Парк Курортний», а саме до представника КП в Prozorro Галини Лудин, яка повідомила, що інформацію  про віники може надавати лише після консультації з юристом і попросила зателефонувати через годину, втім потім слухавку не брала.

«Наші Гроші. Львів»

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Оголошення від МГО “Рада Старійшин”
    22.01.2018 | 15:39

    Шановні трускавчани! 21 січня відбулися збори громади, на яких трускавчани сказали рішуче «Ні!» співпраці влади міста та ПрАТ «Трускавецькурорт». Але на сесію міської ради знову виноситься питання оренди земельних ділянок для ПрАТ «Трускавецькурорт», і є велика небезпека, що депутати можуть за це питання проголосувати. Від цього питання залежить доля курорту, доля нашої гідромінеральної бази. Якщо [...]

  • Приглашаем на Международный фестиваль конкурс искусств «Покори сцену»
    19.01.2018 | 10:37

    Положение о Международном фестивале конкурсе искусств «Покори сцену» Сроки проведения фестиваля-конкурса: 2-3 февраля 2018 года. Срок подачи заявок: до 26 января 2018 года. Организаторы и учредители фестиваля-конкурса: - ДОО «Спивограй» (Кривой Рог, Украина); - Киевская городская организация «Матери и сестры – молодежи Украины». - Международный продюсерский центр «Star Media Production» (Тбилиси, Грузия); Цели и задачи [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви