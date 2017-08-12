Komunikat dla kuracjuszy z Polski

У фотостудію Баранських у місті Трускавець потрібен дизайнер зі знанням фотошопу. Звертатись за адресою: м. Трускавець, вул. Стебницька 8 або за номером телефону: 0672800236 Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків [...]