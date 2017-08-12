Komunikat dla kuracjuszy z Polski

By  | 14.08.2017 | Filed under: Новини

Odpust parafialny w Truskawcu w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbędzie się we wtorek 15 sierpnia o 12.00.

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Новини Трускавця та регіону

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