Конкурс баяністів у Дрогобичі – на радіо «Культура»!

У п’ятницю, 8 грудня, в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка стартував Х Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів “Візерунки Прикарпаття-2017″. Передувало відкриттю пряме включення на радіо «Культура», де о 14.00 у прямому ефірі своїми враженнями про конкурс поділились голова журі Володимир Мурза (Одеса) та члени журі Ігор Саєнко (Київ) та Ярослав Олексів (Львів). Також у п’ятницю на концерті-відкритті свою виконавську майстерність демонстрували лауреати Всеукраїнських та міжнародних конкурсів Павло Гільченко (Львівська ССМШ-І ім. С.Крушельницької, клас Я.Олексіва) та Ігор Дмитрук (Львівська НМА ім. М.Лисенка, клас доц. С.Карася). Протягом суботи проходили конкурсі прослуховування та майстер-класи, а свято завершилося потужним концертом за участі членів журі.

Сьогодні, 10 грудня, Х Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів “Візерунки Прикарпаття-2017″, який приймає гостей з різних куточків України, а також Білорусі та Литви, завершується. Детальнішу інформацію про перебіг та результати конкурсу «Трускавецький вісник» опублікує наступного тижня.

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