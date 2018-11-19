Конкурс пам’яті Мусліма Магомаєва у Трускавці

З 15 по 18 листопада у Трускавці відбувся Перший Конкурс професійних вокалістів «Пам’яті Мусліма Магомаєва». Конкурс організували Трускавецька міська рада (Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський) та Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва (Гурбан Аббасов та Наталія Кудряшова).

Конкурс – унікальна за своєю концепцією подія для України. Вперше в Конкурсі змагалися професійні вокалісти із дипломами консерваторій, але співали вони не лише оперу, але й естрадні пісні. Мета Конкурсу: знайти універсального співака, який з однаковою вправністю співає і оперу, і естраду. Таких мало, але вони є.

Відсутній вступний внесок і будь-які фінансові вливання зі сторони учасників стали доказом того, що організатори конкурсу не мали на меті отримання фінансового прибутку, а сприяли тому, аби справжні таланти могли без грошей пробитися на велику сцену.

В конкурсі проходив попередній “сліпий” відбір співаків. Компетентне журі прослухало близько сотні записів, не бачачи хто співає, і виставило оцінки за виконання. П’ятнадцятеро кращих учасників відбору за спільними оцінками були запрошені на фінал у Трускавець.

На конкурс приїхали керівники продюсерських агентств, керівники театрів, оркестрів, антрепренери. Конкурс – це платформа для зустрічі талантів-співаків та їх роботодавців.

Ім’я Мусліма Магомаєва – всесвітньо відомий бренд, зірка світового масштабу. У Мусліма Магомаєва були дуже сильні творчі зв’язки з Україною. Він популяризував українську музику та українську пісню у всьому світі. Він був один із небагатьох митців того часу, який мав концерти на світових сценах. І у своїх концертах він виконував українські пісні “Дивлюсь я на небо”, “Кохана” та інші. Саме тому обов’язковим твором конкурсної програми буде виконання усіма вокалістами української пісні “Дивлюсь я на небо”.

До журі Конкурсу входили завідувачі вокальних кафедр Київської та Львівської консерваторій, солісти європейських оперних театрів. Склад журі був такий:

- Голова журі – Народний артист України, Голова Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва, Посол Миру Гурбан Аббасов,

- член журі Конкурсу, Народний артист України, завідувач кафедри сольного співу Національної музичної академії імені П.І.Чайковського, соліст Національної опери України. професор. повний кавалер ордену “За заслуги” перед Україною, лауреат міжнародних конкурсів Олександр Дяченко,

- член журі, Народна артистка України, завідуюча кафедрою академічного співу Львівської Національної музичної академії імені Миколи Лисенка, солістка Львівської Національної опери та Великого театру Людмила Божко,

- член журі, Народна артистка України, режисер, громадський діяч, солістка хорватської Національної опери імені Івана Зайця (м. Рієка) Ольга Каменська.

Заявки на Конкурс були отримані зі всього світу: Австрія, Британія, Болгарія, США та інші країни.

18 листопада на урочистій церемонії закриття були оголошені переможці. Окрім грошової премії за 1, 2 та 3 місце переможці отримали багато спеціальних призів, що допоможуть у професійному розвитку співаків.

1 місце зайняв Микита Бурцев, він же отримав грошову премію в розмірі 1000 доларів США. 2 місце та грошову премію 750 доларів США отримали Денис-Даніїл Рогачов та Ангел Георгієв, а 3 місце та грошову премію 500 доларів США – Боженський Андрій і Зубар Станіслав.

Сертифікат на безкоштовну участь у Міжнародний конкурсі-фестивалі дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва “EMPIRE OF ARTS” отримав Вєтров Олексій

Спеціальний приз – запрошення до участі у Трускавецькому Міжнародному кінофестивалі “Корона Карпат” – отримав Денис-Даніїл Богачов

Спеціальний приз – інтерв`ю у ранковій програмі “Першого західного телеканалу” – отримав Микита Бурцев.

Сертифікат від Трускавецької міської ради на право безкоштовної оренди залу для проведення сольного концерту у Трускавецькому Палаці культури ім. Т.Г. Шевченка отримав Микита Бурцев

Сертифікат від Департаменту культури Київської міської державної адміністрації на право виступати на столичних державних заходах були надані Микиті Бурцеву та Боженському Андрію.

На церемонії закриття учасників дійства вітали організатори Конкурсу та поважні гості: міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Азер Худієв, Голова Об’єднаного Конгресу Азербайджанців України та Голова Асамблеї національностей України Ровшан Тагієв, голова журі, Голова Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва, Народний артист України Гурбан Аббасов.

Від Посольства Азербайджанської Республіки в Україні місту Трускавцю у знак дружньої і плідної співпраці був піднесений пам’ятний дарунок.

Усі учасники та поважні гості Конкурсу отримали подарунковий набір та книгу про Трускавець від Трускавецької міської ради.

На заключному концерті співали зіркові гості Конкурсу – Заслужена артистка України, багаторічна солістка Національної оперети України Олена Ширяєва та Народна артистка України, оперна співачка, Посол Миру, Кавалер орденів Святої Марії та Святого Станіслава, професор Наталія Шелепницька.

В той же день відбулася офіційна зустріч міського очільника Андрія Кульчинського з Надзвичайним та Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні Азером Худієвим. Це вперше за всю історію Посол Азербайджанської Республіки відвідав Трускавець. Були довгі перемовини про продовження та збільшення плідної співпраці між Трускавцем та Азербайджаном. Посол пообіцяв задіяти Трускавець у низці заходів щодо святкування Днів Культури Азербайджану в Україні.

Також відбулася прес-конференція для представників ЗМІ із Послом Азербайджанської Республіки в Україні, організаторами Конкурсу, членами журі та зірковими гостями.

Окрім конкурсних змагань учасників Конкурсу очікувала насичена культурна програма:

- екскурсія по курортному Трускавцю,

- виїзд в місто Стрий, смачний обід в ГРК “АРС Перлина”,

- екскурсія на унікальну ферму з альпійськими кізочками та фабрику по виробництву сиру,

- виїзд в Карпатські гори, смачна вечеря із азербайджанської кухні в ресторані “Крутогір” від готелю “Трускавець 365″,

- концерт всіх конкурсантів , членів жюрі, зіркових гостей в концертній залі ГКК “Карпати”,

- смачна вечеря і арт-програма в арт-ресторані “Я і Ти”,

- благодійний вечір “Подаруй дитині мрію” від продюсерського центру “BRAVA PRODUCTION”,

- прес-конференція с представниками українських та зарубіжних ЗМІ,

- гала-концерт і церемонія вручення нагород,

- концерт Голови жури Гурбана Аббасова та Наталії Кудряшової в Палаці Культури імені Тараса Шевченка,

- гала-вечеря в ресторані “Сосновий Бір”.

Одним із заходів Конкурсу вокалістів пам’яті Мусліма Магомаєва у Трускавці був концерт усіх конкурсантів, зіркових гостей, членів журі на сцені кіноконцертного залу ГКК “Карпати”

Цей концерт як подарунок усім відпочиваючим в “Карпатах” та гостям міста зробив Генеральний директор ГКК “Карпати” Лев Ярославович Грицак.

Таким чином в “Карпатах” відбулося свято високого мистецтва, усі глядачі були в захваті. А потім ці щирі емоції перенеслися в арт-ресторан “Я і ти”, де пригощали всіх учасників Конкурсу смачною кухнею, а самі конкурсанти влаштували такий концерт із сучасних хітів, що гості не хотіли розходитися до 3 години ночі.

Перший Міжнародний Конкурс професійних вокалістів Пам’яті Мусліма Магомаєва – це не лише суворе журі і напружена атмосфера змагань, це і неабиякі розваги.

У перший день конкурсу з’їздили у Стрий, пообідали там в “Арс-Перлина”, потім поїхали дивитися на унікальну ферму із альпійськими кізочками і виробництво крафтового сиру ТМ “Мукко” Всі конкурсанти були в захваті! За ці приємності варто подякувати туристичному агентству “Карпатія Галич тур” та його чарівній господині та генеральному продюсеру Міжнародного Трускавецького кінофестивалю “Корона Карпат” Теодозії-Любові Микитці

На майбутній рік, надихнувшись успіхом цьогорічного конкурсу, планується проводити Другий Міжнародний Конкурс професійних вокалістів Пам’яті Мусліма Магомаєва. Вже із живими відбірковими турами, але знову в сліпому режимі, коли члени журі не будуть бачити, хто перед ними виступає, лише слухати. Такі тури пройдуть у великих містах в усіх куточках України, при підтримці азербайджанців, що проживають в Україні та Трускавецької міської ради. На таких відбіркових турах планується окрім конкурсних змагань провести презентацію Першого Конкурсу, показати відео як проходив Конкурс, його фіналістів, і взагалі чудове місто Трускавець, яке гостинно прийняло у себе конкурсантів. Таким чином, проводячи відбіркові тури територією усієї України, місто Трускавець буде показане та презентоване всій Україні не лише, як туристичний центр, а й як культурний осередок Європи, що позитивно відобразиться на іміджі і Трускавця і України в світі.

Фінал змагання буде по хорошій традиції проведено у Трускавці.

Чому саме Трускавець? У світі є хороша традиція популяризувати курорти у якості культурних центрів. Це дає змогу покращити імідж країни на світовій арені та привабити додаткові інвестиції. Всім відомі такі курортно-фестивальні міста як Сопот, Канни, Карлові Вари, Юрмала.

У Трускавця є великі можливості бути не лише курортною столицею України, а й стати міжнародним культурним центром – завдяки проведенню таких міжнародних конкурсів.

Вл. інф.

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