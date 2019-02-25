Конкурсанти міжнародного фестивалю «Чарівна рапсодія» заспівали у дельфінарії

Цими вихідними у курортному місті Трускавець вперше відбувся Міжнародний конкурс-фестиваль музичного, театрального та художнього мистецтва «Чарівна рапсодія -2019», в якому взяло участь близько 300 осіб з України та Угорщини.

Творчий фестиваль організував міжнародний продюсерський центр ВМС “Strong Solution” Угорщини спільно із Трускавецькою міською радою, а також за підтримки Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА та Посольства Угорщини в Україні.

Конкурс молодих талантів проходив під патронатом відомого угорського гітариста світового рівня Михайла Вігули, володаря рекорду Гіннеса найдовшого у світі сольного концерту Данієля Сурашенка та Народної артистки України і композиторки Лесі Горової. Офіційним партнером заходу став Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар».

У рамках даного заходу дельфінарій приймав у своїх стінах понад 120 юних талантів віком від 6 до 12 років. Варто зазначити, що у творчому фестивалі участь взяло багато дітей учасників бойових дій та дітей соціально незахищених верств населення, які приїхали до Трускавця з різних куточків України. Власне з цієї категорії понад 50 дітей «Оскар» прийняв безоплатно, ще 70 осіб – на пільговій основі.

Виступ з дельфінами та морськими котиками урочисто відкрила шестирічна Ангеліна Харченко з м. Кам’янка Черкаської області, яка стала супер-переможницею фестивалю «Чарівна рапсодія-2019» у категорії естрадний вокал. Дівчинка із задоволенням виконала для відвідувачів «Оскару» пісню «Моєму старшому братику». Після завершення шоу директорка Міжнародного фестивалю-конкуру «Чарівна рапсодія-2019» Тетяна Ксенофонтова вручила керівництву Розважально-оздоровчого закладу подяку за підтримку їхнього фестивалю.

Мистецтвознавець наголосила, що ці конкурсанти вперше побували у дельфінарії і отримали колосальні враження. «Діти, які завітали на виставу у дельфінарій, – це діти учасників бойових дій та діти з малозабезпечених сімей. Вони ще ніколи не були у подібних закладах і навряд чи ще будуть. Вони отримали неймовірний захват від побаченого шоу. Ми дуже вдячні керівництву «Оскару», що надали можливість учасникам фестивалю в живу побачити морських тварин та познайомитися з ними поближче. Діти будуть усе життя пам’ятати цей похід», – зазначила Тетяна Ксенофонтова.

Довідково:

Головна мета Міжнародного конкурсу «Чарівна рапсодія» – об`єднання талантів України та Європи, демонстрація творчих досягнень вокальних, театральних та інструментальних колективів, окремих виконавців солістів, юних художників. Пошук нових талановитих імен, підвищення рівня кваліфікації та обмін досвідом творчих людей України та Європи.

Головне завдання організаторів – сприяти культурному, естетичному вихованню дітей та підлітків, пропаганда активних форм відпочинку, створення атмосфери дружби і взаєморозуміння між учасниками з та гостями представниками України та учасників країн Європи.

До складу творчої ради входять провідні фахівці конкурсних жанрів: музичного, вокального, театрального та художнього напрямку України та Європи: відомі творчі люди: музиканти, артисти, композитори, художники, режисери, мистецтвознавці.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

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