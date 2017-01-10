Консультація для внутрішньо переміщених осіб

Ми продовжуємо консультації для внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). Нашою гостею є директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

- Пані Маріє, деякі читачі запитують нас, як отримати довідку ВПО?

- Алгоритм дуже простий: звернутися із письмовою заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання.

Заяву ВПО подають і підписують особисто. Діти, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, недієздатні особи або з обмеженою дієздатністю – через законного представника. Якщо у дитини такого представника нема, заяву від її імені подають органи опіки та піклування за місцем виявлення таких дітей.

Разом з заявою при собі мати: документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, із відміткою про реєстрацію місця проживання у населеному пункті, з якого здійснюється переміщення. Якщо відмітки про реєстрацію місця проживання нема, підійдуть всі можливі докази факту проживання на вказаній території:

- військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;

- трудова книжка із записами про місця праці;

- документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

- свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- атестат про повну загальну середню освіту;

- документи про професійно-технічну освіту;

- документ про вищу освіту;

- медичні документи;

- фотографії, відеозаписи тощо.

Якщо заяву подає законний представник, йому потрібно також мати при собі:

- документ, що посвідчує особу законного представника,

- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки або усиновлювачі,

- у разі необхідності – свідоцтво про народження дитини.

Отримати довідку ВПО можна:

- в день подання заяви – якщо є відмітка про реєстрацію місця проживання у населеному пункті, з якого здійснюється внутрішнє переміщення,

- протягом 15 робочих днів – якщо такі відмітки та докази, що підтверджують статус ВПО відсутні.

Зауважу, що довідка ВПО повинна бути підписана керівником уповноваженого органу.

- Чи можна отримати довідку без паспорта?

- Навіть із втраченим паспортом переселенець може отримати довідку ВПО. Для цього є чітка законна процедура. Треба подати до територіального підрозділу Державної міграційної служби за місцем проживання:

- заяву про втрату паспорта;

- одну фотокартку 3,5 х 4,5 см.

Документ, що посвідчує особу, яка втратила паспорт. Якщо такого документа нема, тимчасове посвідчення все одно повинні зробити. Але з поміткою про те, що воно оформлене без документа, який посвідчує особу заявника.

Тимчасове посвідчення оформляється протягом 3 робочих днів з дати подачі заяви. Строк його дії – 1 місяць. Продовжити строк можуть не більше, ніж ще на 1 місяць.

При отриманні паспорта, треба здати тимчасове посвідчення. Якщо воно втрачене – письмово повідомити про це підрозділ Державної міграційної служби.

Ми продовжимо у нашій рубриці консультації для внутрішньо переміщених осіб, а наразі нагадуємо, що на Дрогобиччині з першого вересня започаткували свою діяльність відділи Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – бюро правової допомоги. Фахівці приймають за адресою: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а.

Марічка Бойко

Трускавецький вісник

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