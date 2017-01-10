Консультація для внутрішньо переміщених осіб

Ми продовжуємо консультації для внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). Нашою гостею є директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.
- Пані Маріє, деякі читачі запитують нас, як отримати довідку ВПО?
- Алгоритм дуже простий: звернутися із письмовою заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання.
Заяву ВПО подають і підписують особисто. Діти, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, недієздатні особи або з обмеженою дієздатністю – через законного представника. Якщо у дитини такого представника нема, заяву від її імені подають органи опіки та піклування за місцем виявлення таких дітей.
Разом з заявою при собі мати: документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, із відміткою про реєстрацію місця проживання у населеному пункті, з якого здійснюється переміщення. Якщо відмітки про реєстрацію місця проживання нема, підійдуть всі можливі докази факту проживання на вказаній території:
- військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
- трудова книжка із записами про місця праці;
- документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
- свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- атестат про повну загальну середню освіту;
- документи про професійно-технічну освіту;
- документ про вищу освіту;
- медичні документи;
- фотографії, відеозаписи тощо.
Якщо заяву подає законний представник, йому потрібно також мати при собі:
- документ, що посвідчує особу законного представника,
- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки або усиновлювачі,
- у разі необхідності – свідоцтво про народження дитини.
Отримати довідку ВПО можна:
- в день подання заяви – якщо є відмітка про реєстрацію місця проживання у населеному пункті, з якого здійснюється внутрішнє переміщення,
- протягом 15 робочих днів – якщо такі відмітки та докази, що підтверджують статус ВПО відсутні.
Зауважу, що довідка ВПО повинна бути підписана керівником уповноваженого органу.
- Чи можна отримати довідку без паспорта?
- Навіть із втраченим паспортом переселенець може отримати довідку ВПО. Для цього є чітка законна процедура. Треба подати до територіального підрозділу Державної міграційної служби за місцем проживання:
- заяву про втрату паспорта;
- одну фотокартку 3,5 х 4,5 см.
Документ, що посвідчує особу, яка втратила паспорт. Якщо такого документа нема, тимчасове посвідчення все одно повинні зробити. Але з поміткою про те, що воно оформлене без документа, який посвідчує особу заявника.
Тимчасове посвідчення оформляється протягом 3 робочих днів з дати подачі заяви. Строк його дії – 1 місяць. Продовжити строк можуть не більше, ніж ще на 1 місяць.
При отриманні паспорта, треба здати тимчасове посвідчення. Якщо воно втрачене – письмово повідомити про це підрозділ Державної міграційної служби.
Ми продовжимо у нашій рубриці консультації для внутрішньо переміщених осіб, а наразі нагадуємо, що на Дрогобиччині з першого вересня започаткували свою діяльність відділи Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – бюро правової допомоги. Фахівці приймають за адресою: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а.
Марічка Бойко
Останні коментарі