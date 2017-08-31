№75812 Консультує Міністр юстиції!

Доброго дня, шановний пане Міністре! Виступаючи якось по телевізору Ви казали, що дуже часто антирейдерська комісія Міністерства юстиції не може ніяким чином вплинути на проблемну ситуацію, оскільки фактично жодних порушень з боку орендаря нема, адже власники земельних паїв підписують договори оренди, не читаючи їх і лише потім виявляють якісь проблемні моменти. Скажіть будь-ласка, як правильно оформити такий договір, щоб не потрапити у неприємну ситуацію? І як за наявності договору можна його змінити чи розірвати?
Олег Макогон
Чому необхідно підписувати договір оренди?
Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі. Договір укладається між власником землі та орендарем у письмовій формі. За бажанням однієї із сторін він може бути посвідчений нотаріально.
Що треба вказувати у договорі?
У договорі має обов’язково міститися інформація про:
об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки);
строк дії договору оренди;
орендну плату (розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату).
За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.
Що робити, якщо кадастрового номера на документі немає?
Якщо у Вас державний акт на земельну ділянку без присвоєного кадастрового номеру, необхідно звернутися до спеціалізованого підприємства щодо виготовлення технічної документації із землеустрою.
Після цього треба пройти реєстрацію в регіональному підрозділі Держгеокадастру та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Якими можуть бути строки договору оренди та вартість оренди землі?
Мінімальний строк оренди для земельних ділянок сільськогосподарського призначення становить 7 років, а максимальний – 50 років.
Розмір орендної плати за землю встановлюється за згодою сторін. Проте ця сума не може бути меншою за 3% вартості земельної ділянки.
Чи можна змінити умови договору або розірвати його?
Зміна умов договору оренди землі чи розірвання цього договору здійснюється за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору чи його добровільного розірвання спір вирішується в судовому порядку.
Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, окрім випадків, коли така можливість прописана у самому договорі.
Куди звертатися, щоб уберегтися від проблем при передачі землі в оренду?
Трускавецький МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. Стебницька 62, відповідальна особа – головний спеціаліст відділу – Кузьменко І.С.
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