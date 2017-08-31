№75812 Консультує Міністр юстиції!

By  | 31.08.2017 | Filed under: Акценти
Акценти/

Доброго дня, шановний пане Міністре! Виступаючи якось по телевізору Ви казали, що дуже часто антирейдерська комісія Міністерства юстиції не може ніяким чином вплинути на проблемну ситуацію, оскільки фактично жодних порушень з боку орендаря нема, адже власники земельних паїв підписують договори оренди, не читаючи їх і лише потім виявляють якісь проблемні моменти. Скажіть будь-ласка, як правильно оформити такий договір, щоб не потрапити у неприємну ситуацію? І як за наявності договору можна його змінити чи розірвати?
Олег Макогон
Чому необхідно підписувати договір оренди?
Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі. Договір укладається між власником землі та орендарем у письмовій формі. За бажанням однієї із сторін він може бути посвідчений нотаріально.
Що треба вказувати у договорі?
У договорі має обов’язково міститися інформація про:
 об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки);
 строк дії договору оренди;
 орендну плату (розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату).
За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.
Що робити, якщо кадастрового номера на документі немає?
Якщо у Вас державний акт на земельну ділянку без присвоєного кадастрового номеру, необхідно звернутися до спеціалізованого підприємства щодо виготовлення технічної документації із землеустрою.
Після цього треба пройти реєстрацію в регіональному підрозділі Держгеокадастру та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Якими можуть бути строки договору оренди та вартість оренди землі?
Мінімальний строк оренди для земельних ділянок сільськогосподарського призначення становить 7 років, а максимальний – 50 років.
Розмір орендної плати за землю встановлюється за згодою сторін. Проте ця сума не може бути меншою за 3% вартості земельної ділянки.
Чи можна змінити умови договору або розірвати його?
Зміна умов договору оренди землі чи розірвання цього договору здійснюється за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору чи його добровільного розірвання спір вирішується в судовому порядку.
Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, окрім випадків, коли така можливість прописана у самому договорі.
Куди звертатися, щоб уберегтися від проблем при передачі землі в оренду?
Трускавецький МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. Стебницька 62, відповідальна особа – головний спеціаліст відділу – Кузьменко І.С.

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