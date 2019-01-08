№90349 Консультує міністр юстиції України

Доброго дня! Ми з моєю коханою дівчиною хочемо одружитись якнайшвидше але

проблема в тому, що ми проживаємо в різних містах. Скажіть, що нам робити, куди

подати документи і чи обов’язково для цього чекати місяць?

Володимир Волков

Хто має право вступати в шлюб?

Українське законодавство майже не ставить обмежень для тих, хто бажає поєднати своє

життя у шлюбі. Фактично кожна особа, яка досягла 18 років та на момент подачі

документів офіційно не є одруженою, може створити сім’ю.

А у окремих випадках, якщо є відповідне рішення суду про надання права на шлюб,

створити сім’ю можуть навіть шістнадцятирічні.

Хто проводить цю процедуру?

Одруження або, як правильніше казати з правової точки зору, державна реєстрація шлюбу

здійснюється органами державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Яка процедура подачі документів?

Для того, щоб провести державну реєстрацію шлюбу потрібно звернутись до будь-якого

органу ДРАЦС. При цьому, немає жодного значення, де зареєстровані закохані, тобто

документи можна подати до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану

в будь-якому населеному пункті.

Крім того, заяву про державну реєстрацію шлюбу можна подати в сучасних офісах

європейського зразка «Open Space», які надають послуги у сфері ДРАЦС. За ініціативи

Мін’юсту такі офіси працюють по всій Україні.

Які документи потрібні?

Заява за встановленою формою.

Якщо ви раніше не були одружені, то достатньо мати з собою лише паспорти. У разі коли

один або обидва закоханих є громадянами іншої країни, то окрім паспортного документа

іноземця необхідно подати його переклад українською, засвідчений належним чином, та

документи, які підтверджують легальність перебування в Україні.

Якщо заявники або один з них раніше перебували в шлюбі, необхідно також надати

документи, які підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання його

недійсним. Це може бути свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання

шлюбу чи про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про

смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану

про анулювання актового запису про шлюб тощо.

Іноземці так само мають надати документи, які підтверджують припинення шлюбу в країні

проживання або громадянства. Відповідно до діючих міжнародних норм ці документи

мають бути належним чином засвідчені. Це може бути консульська легалізація або апостиль.

Які ще формальності мають бути дотриманими?

За загальним правилом після подачі заяви про реєстрацію шлюбу, майбутньому подружжю

надається місячний строк на те, щоб подумати над своїм бажанням стати єдиною сім’єю.

Єдиною можливістю уникнути нікому непотрібного очікування може бути рішення

керівника ДРАЦС скоротити цей строк за умови наявності документів, які дають право на

термінове одруження: вагітність, наявність спільних дітей або хвороба, яка становить

загрозу для життя.

У випадку, якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник органу

ДРАЦС може відкласти реєстрацію шлюбу, але не більш як на три місяці. Рішення про

таке відкладення може бути оскаржене до суду.

Чи обов’язково одружуватись у приміщенні ДРАЦСу?

За загальним правилом шлюб реєструється у приміщенні органу ДРАЦС, проте, за заявою

наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, надання

стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних

причин прибути до органу ДРАЦС.

Ми вирішили відійти від старих радянських норм та спростити життя українців. Ще у 2016

році Мін’юст запустив пілотний проект «Шлюб за добу». Нині усі бажаючі можуть

одружитися навіть у той самий день, коли були подані документи.

Крім того, перевагами цього проекту є:

• реєстрація шлюбу в місці, обраному жінкою та чоловіком;

• відсутність необхідності звернення в ДРАЦС;

• залучення до організації реєстрації шлюбу інших суб’єктів господарювання.

З моменту запуску в рамках пілотного проекту станом на кінець грудня 2018 року було

проведено 52 445 реєстрацій шлюбів.

Як скористатися цією послугою?

Щоб зареєструвати шлюб за прощеною процедурою в рамках проекту Міністерства

юстиції «Шлюб за добу» необхідно звернутися до одного з організаторів у вашому місті.

Після цього закоханим залишиться зробити лише кілька простих кроків. Перший – обрати

організатора. Другий – обрати бажану дату та час. Третій – пред’явити паспорти та за

необхідності інші документи. Четвертий – підписати відповідний договір. І п’ятий крок –

з’явитися у обраний час та місце і одружитись.

Де можна скористатися послугою «Шлюб за добу»?

м. Львів

Музей народної архітектури та побуту у м. Львові імені Климентія Шептицького управління культури Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, адреса: м. Львів, вул. Чернеча гора, 1, тел. (067) 253 25 75.

Державне підприємство «АРЕНА ЛЬВІВ», адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 199, тел. (067) 370 33 38.

Державне підприємство Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького, адреса: м. Львів, вул. Любінська, 168, тел. (032) 229 80 73.

Телефони для консультацій: (032) 235 80 44, (032) 235 78 51, (032) 270 56 94, (032) 276 64 83, (032)222 67 15, (032) 237 35 19.

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