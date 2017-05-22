Контроль гіпертонії – крок до здорового життя

Підвищення артеріального тиску – одне з найпоширеніших захворювань людини в сучасному світі. В Україні на артеріальну гіпертензію страждає фактично кожен четвертий дорослий громадянин. При цьому відзначається зростання захворюваності серед людей молодого віку. Артеріальна гіпертензія часто передує виникненню та прогресування ішемічної хвороби серця (інфаркту міокарда, стенокардії), розвитку цереброваскулярних захворювань (інсультів), ураженню нирок, очей, периферичних судин.

Терміном «артеріальна гіпертензія» прийнято називати стійке підвищення артеріального тиску до 140/90 мм. рт. ст. і вище. Більш ніж у 90% випадків причину підйому артеріального тиску виявити не вдається, у такому випадку діагностують гіпертонічну хворобу. У 10% пацієнтів артеріальний тиск виникає внаслідок інших хвороб, і підвищення тиску при цьому є проявом цих захворювань, таку гіпертензію називають вторинною Причиною вторинної гіпертензії можуть бути захворювання нирок, патологія ендокринних органів, неврологічні захворювання, патологія судин, отруєння етанолом, свинцем, вживання певних медичних препаратів.

Для встановлення діагнозу гіпертонічної хвороби та виявлення причин підвищеного тиску пацієнтам необхідно пройти певні обстеження. Ретельний огляд лікаря, постійний контроль артеріального тиску, додаткові інструментальні та лабораторні обстеження дозволять правильно встановити діагноз та визначити необхідну тактику лікування.

Прояви артеріальної гіпертензії і можуть бути різноманітними. При підвищенні артеріального тиску можливі головні болі (переважно у потиличній ділянці) головокружіння, запаморочення, погіршення пам’яті, болі в ділянці серця, відчуття серцебиття, пульсації в голові, задишка, пітливість, почервоніння обличчя, оніміння пальців рук і ніг, погіршення зору, носової кровотечі. Серед факторів, які сприяють підвищенню артеріального тиску, виділяють наступні: старший вік, обтяження спадковістю, чоловіча стать, порушення обміну, атеросклероз, стрес, гіподинамія, споживання певних продуктів, вживання алкоголю, тютюнопаління. Вагоме значення у профілактиці та лікуванні артеріальної гіпертензії має дотримання хоча б елементарних правил здорового способу життя, зокрема раціонального та правильного харчування. Серед корисних продуктів, які містять цінні харчові речовини, є листова зелень, вироби з цільного зерна, крупи, свіжі овочі і фрукти, пророщені пшениця, жито, насіння соняшника, гарбуза, горіхи, риба, бобові, трав’яні чаї, свіжо витиснуті соки. Слід обмежити вживання солі, цукру, солодощів, копченостей, твердих сирів, виробів з білого борошна, смажених страв, соусів, виготовлених з неприродних інгредієнтів, напівфабрикатів.

Малорухомий спосіб життя сприяє прогресуванню серцево-судинної патології, зокрема артеріальної гіпертензії. Виконання регулярних фізичних вправ сприяє зниження відчуття страху, депресії покращення якості нічного сну, кращому перенесенню стресових ситуацій, зменшення маси тіла. Слід зауважити, що оптимальний рівень фізичної активності є індивідуальний у кожному випадку. Лише регулярні і контрольовані фізичні навантаження позитивно вплинуть на здоров’я.

Лікування артеріальної гіпертензії є тривалим і безперервним процесом. Основною метою антигіпертензивної терапії є максимальне зниження загального ризику серцево-судинних захворювань і смертності шляхом корекції всіх виявлених факторів ризику і спільного та поступового зниження артеріального тиску. Категорично заборонено вживати антигіпертензивні медикаменти без попередньої консультації з лікарем.

У м. Трускавці у відповідності до наказу Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації в період з 15 по 29 травня 2017 р. проводиться акція вимірювання артеріального тиску. Мета проведення акції полягає в охопленні максимальної кількості населення щодо перевірки артеріального тиску.

Основна робота по проведенні даної акції забезпечується працівниками відділення первинної медичної допомоги Трускавецької міської лікарні.

Для покращення забезпечення населення ліками для серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та бронхіальної астми згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» наказом МОЗ України затверджено реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби. В цей реєстр входить 157 торгових препаратів, що відповідає 21 хімічним формулі або міжнародним непатентованій назві. Хворим з гіпертонічною хворобою для отримання медикаментів згідно даної програми необхідно звернутись до сімейного лікаря чи дільничного терапевта для отримання рецепту. Отримати ліки за даним рецептом можна у аптечних установах міста. Всю необхідну інформацію пацієнт може отримати у лікуючого лікаря.

Жук Н.Й., лікар-кардіолог Трускавецької міської лікарні

Трускавецький вісник

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