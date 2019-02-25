Червона руто, чого ти зів’яла,

Молоденька дівчинонько, чого ж заплакала?…

Так, ще й досі в Карпатах побутує легенда про диво-квітку – червону руту. Упродовж багатьох років рута жила в легенді, чекаючи, щоб хтось молодий і сміливий відкрив і оспівав її. І нарешті – сталося! «Червона рута» стала улюбленою піснею мільйонів людей. Навіть тих, хто не знав її автора – Володимира Івасюка.

Вшановуючи пам’ять легендарного композитора-виконавця, поета, одного з фундаторів української національної масової музики в центральній міській бібліотеці Трускавця 5 березня було проведено музичну годину «Король української пісні».

Ведучі впродовж вечора вели стежинами життєвого шляху Володимира Івасюка. Програма вечора була насичена чудовими мелодіями, піснями, проникливими віршами. Пісні у виконанні автора, які були знайдені серед музичних ресурсів Інтернету, викликали у слухачів сльози на очах.

Із щемом в серці говорив про особистість Івасюка трускавецький поет В’ячеслав Умнов. Він наголосив, що такі люди як Володимир Івасюк приходять на землю не просто так… Вони як світло, що запалює, не дозволяє бути байдужими.

Очільник клубу «Сива давнина» Микола Іваник розповів про подорож членів клубу на батьківщину Івасюка і пригадав, коли не стало молодого талановитого поета і композитора. Навіки замовкла співуча струна Генія – і заридала уся Україна, так що здавалось – почорніло українське небо…

Була організована книжкова виставка фотографій та матеріалів про В. Івасюка «Черлена рута». Кульмінацією заходу, справжньою даниною пам’яті великого композитора та поета було виконано разом найвідомішу і наймелодійнішу пісню Володимира Івасюка «Червону руту».

Яка б нас не гнітила скрута,

Та виживе наш рідний край,

Бо в нім цвіте «Червона рута»

І грає в горах « Водограй».

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар читальної зали Трускавецької ЦБС

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