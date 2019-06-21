Зі слів очільника юстиції Львівщини Миколи Станіщука, Єдиний реєстр боржників- це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження України та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

Основною метою створення безпосередньо реєстру боржників є запобігання відчуження боржниками майна при невиконанні ними майнових зобов`язань.

ПАМ`ЯТКА: до реєстру вноситься інформація про осіб, які містять заборгованість зі сплати періодичних платежів понад три місяці (наприклад аліментів), а також щодо інших майнових і немайнових зобов`язань боржників за виконавчими документами.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

• боржником може бути як фізична або юридична особа, так і держава.

• інформація про боржника щодо стягнення аліментів, вноситься виконавцем після того, як в особи виникає заборгованість зі сплати аліментів,сукупно який перевищує суму відповідних платежів понад 3 місяці;

• особу може бути внесено до реєстру боржників лише після виникнення заборгованості у межах виконавчого провадження. Спочатку інформація про боржника вноситься до системи виконавчих проваджень після відкриття відповідного провадження. Відповідно, коли в особи виникає заборгованість зі сплати платежів по аліментах понад три місяці, внесення про нього інформації до реєстру боржників є обов’язком державного чи приватного виконавця без отримання додаткових дозволів чи пояснень з боку боржника.

Отже, якщо боржником є фізична особа, яка заборгувала зі сплати періодичних платежів понад три місяці, виконавець вносить до реєстру боржників таку інформацію:

1. прізвище, ім’я та по батькові;

2. дату народження фізичної особи;

3. місце проживання (реєстрації) фізичної особи.

Якщо ж боржником є юридична особа, то:

1. найменування юридичної особи;

2. ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

3. місцезнаходження юридичної особи.

Крім того, у реєстрі міститься інформація про державного чи приватного виконавця, який виніс постанову про відкриття виконавчого провадження, а також номер виконавчого провадження та категорія стягнення, що передбачена законодавством.

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