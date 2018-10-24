Коротко про те, що не зміниться з 1 листопада при оформленні спадщини чи договорів дарування

By  | 24.10.2018 | Filed under: Акценти

 Вже декілька років у ЗМІ поширюється інформація, що з 1 листопада громадяни будуть позбавлені можливості оформляти спадщину та укладати договори дарування. Хочемо роз`яснити цю інформацію та спростувати її актуальність. І сьогодні, і з першого листопада громадяни зможуть без жодних перешкод звертатися чи до державного, чи до приватного нотаріусів для оформлення спадщини та укладення договорів дарування без обмежень.

Джерела, які поширюють цю новину, посилаються на Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та постанову Кабінету Міністрів України 2013 року щодо проведення оцінки для цілей оподаткування, яка стосувалася реформування у сфері оціночної діяльності. Тобто, йшлося про те, що не буде оцінювачів, які повинні проводити оцінку майна при даруванні та спадкуванні.

Хочемо акцентувати увагу на тому, що ця постанова втратила чинність в серпні 2014 року, а особами, які мають право визначати оціночну вартість є суб’єкти оціночної діяльності, які відповідають кваліфікаційним вимогам і мають відповідний сертифікат.

Діюче законодавство не передбачає обов’язковості проведення незалежної оцінки майна у випадку спадкування або дарування.

Слід зазначити, що порядок оформлення договорів дарування та оформлення спадщини регулюється Цивільним кодексом України, зміни до якого не вносилися, відповідно, жодних проблем при укладенні та оформленні зазначених договорів у громадян не повинно виникати.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • №88066 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    24.10.2018 | 11:56

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 10 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • №87983 Робота в Польщі
    22.10.2018 | 14:22

    Офіс-менеджер зі знанням польської мови Агенція, яка займається інформаційно-консультаційними послугами по працевлаштуванню в Польщі шукає офіс-менеджерa. Обов’язки: -опрацювання телефонних дзвінків -консультування та ведення клієнтів -частково робота з документацією -організаційна робота по офісу Вимоги: -знання польської мови на розмовному рівні -привітність, вміння спілкуватися з людьми -відповідальність, організованість, цілеспрямованість, пунктуальність -чесність та порядність -досвід роботи не обов’язковий, [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви