Коротко про те, що не зміниться з 1 листопада при оформленні спадщини чи договорів дарування

Вже декілька років у ЗМІ поширюється інформація, що з 1 листопада громадяни будуть позбавлені можливості оформляти спадщину та укладати договори дарування. Хочемо роз`яснити цю інформацію та спростувати її актуальність. І сьогодні, і з першого листопада громадяни зможуть без жодних перешкод звертатися чи до державного, чи до приватного нотаріусів для оформлення спадщини та укладення договорів дарування без обмежень.

Джерела, які поширюють цю новину, посилаються на Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та постанову Кабінету Міністрів України 2013 року щодо проведення оцінки для цілей оподаткування, яка стосувалася реформування у сфері оціночної діяльності. Тобто, йшлося про те, що не буде оцінювачів, які повинні проводити оцінку майна при даруванні та спадкуванні.

Хочемо акцентувати увагу на тому, що ця постанова втратила чинність в серпні 2014 року, а особами, які мають право визначати оціночну вартість є суб’єкти оціночної діяльності, які відповідають кваліфікаційним вимогам і мають відповідний сертифікат.

Діюче законодавство не передбачає обов’язковості проведення незалежної оцінки майна у випадку спадкування або дарування.

Слід зазначити, що порядок оформлення договорів дарування та оформлення спадщини регулюється Цивільним кодексом України, зміни до якого не вносилися, відповідно, жодних проблем при укладенні та оформленні зазначених договорів у громадян не повинно виникати.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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