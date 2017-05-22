Коррекция фигуры и уменьшение веса с помощью современного аппарата

В ГКК «Карпаты» есть уникальная возможность избавиться от целлюлита или уменьшить вес. Вакуумно-роликовый массаж (LPG) аппаратом b-flexy – это одна из лучших аппаратных процедур по коррекции фигуры.

Работу аппарата b-flexy можно описать следующим образом. Благодаря мощному всасыванию в процессе массажа создается вакуумное пространство и происходит стимуляция разных слоев кожи. Жировые клетки, наполненные водой, начинают двигаться и постепенно исчезают абсолютно естественным путем.

Это ускоряет вывод жидкости и токсинов из межклеточных пространств, включает в коже процессы восстановления упругости, способствует уменьшению подкожного жирового слоя. Во время такого приятного глубокого массажа все тело получает мощную стимуляцию мышц, так что ощущается «дыхание» каждого сантиметра тела.

- В процессе массажа задействованы три основных фактора, – рассказывает специалист по вакуумно-роликовому массажу ГКК «Карпаты» Леся Салий. – Это: 1) лимфостимуляция (удаляются шлаки из тканей, ускоряется приток в клетки новых питательных веществ и кислорода, усиливается выход жидкости из тканей, снимается напряжение), 2) активизация кровообращения (ускоряется обмен веществ, клетки потребляют больше энергии, эффективно «сжигая» жировую ткань), 3) укрепление ткани (стимуляция нижних слоев ткани, увеличение выработки коллагена и эластина, придающих коже форму и упругость, эти же компоненты участвуют в лечении целлюлита).

Показания к применению вакуумно-роликового массажа таковы: целлюлит, локальные жировые отложения, изменения рельефа кожи (складки, дряблость и др.), наличие растяжек после беременности, подготовка пациентов к оперативным вмешательствам (липосакция, реконструктивные и омолаживающие операции), восстановления тонуса мышц, тургора и цвета кожи.

Особенно показано применять вакуумно-роликовый массаж, благодаря хорошему лимфодренажному эффекту, при І или ІІ стадии целлюлита, при которых в тканях целлюлитных зон имеется значительное накопление жидкости. Вакуум и ролики в этом случае способствуют растяжению соединительнотканных перегородок без повреждения мелких сосудов и более ровному распределению жировых долек под кожей.

- Есть у этой процедуры и противопоказания, – предостерегает заведующий лечебно-диагностическим центром ГКК «Карпаты», врач Ярослав Грицак. – Это общие противопоказания к применению массажа, сердечная недостаточность, тромбофлебит, желчекаменная болезнь, мочекаменная болезнь, острые воспалительные заболевания внутренних органов, беременность и послеродовой период (6 месяцев). В таких случаях рекомендуем воздержаться от этой процедуры. Что касается преимуществ этого вида массажа, то они очевидны: воздействие аппаратного метода эффективно и комфортно. Этот вид массажа считается самой безопасной альтернативой липосакции, то есть операции по хирургическому удалению жира.

Корреспондент газеты «Карпаты» с разрешения пациента присутствует при процедуре вакуумно-роликового массажа. Приятно гудит аппарат и складки кожи под специальным костюмом магическим образом превращаются в гладкую поверхность. Если бы кто-то сказал, что на протяжении 10-15 минут можно собственными глазами увидеть омоложение организма, то никогда бы этому не поверил. А здесь мы стаем свидетелями чуда. Женщина, которой с виду за 30, после процедуры вакуумно-роликового массажа выглядит ориентировочно на 20-22. Вот что значит поухаживать за кожей!

Зоны воздействия аппарата – ягодицы, спина, бедра, живот, руки, зона галифе. Для закрепления и улучшения эффекта врачи рекомендуют проводить сеансы курсом 8-10 процедур. Сеансы вакуумно-роликового массажа безболезненны и безопасны.

Вакуумно-роликовый массаж (LPG) можно заказать в ГКК «Карпаты» в каб. № 92, по тел. 62-300.

Подготовил Владимир Ключак, газета «Карпаты»

Трускавецький вісник

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