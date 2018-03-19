Котилася писаночка

By  | 05.04.2018 | Filed under: Новини

Писанка — символ Сонця; життя, його безсмертя; любові і краси; весняного відродження; добра, щастя, радості.

Українська писанка має понад 100 символічних малюнків. Із запровадженням християнства змінюється поступово і символіка писанки. Вона стала символом радості і віри у Воскресіння Ісуса Христа, як символу всепрощення.

У бібліотеці для дітей м. Трускавця пройшов майстер-клас “Котилася писаночка”. Ми всі не просто очікуємо, а з вірою та трепетом ретельно готуємось до Христового Воскресіння. Під керівництвом бібліотекарів Віри Лучковської та Наталії Кирилів наші читачі натхненно, власноруч створювали чудові писанки. При виготовленні писанок діти вклали в них частиночку своєї душі та показали свої творчі здібності: витинали, клеїли, малювали, оздоблювали їх. Читачі виготовленими писанками прикрасили Писанкове дерево.

В бібліотеці панувала справжня Великодня атмосфера, на обличчях дітей сяяла квітуча усмішка.

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