Ковточок чистої води

Після завершення першого туру президентських виборів вже кілька днів поспіль домінує лише одна тема – результати виборів і за кого віддати свій голос в другому турі. Прихильники кандидатів немов змагаються в тому, хто більше облиє брудом противника та його виборців. Слова «порохоботи» і «ЗЕбіли» звучать ще явно лагідно в порівнянні з тим, що дозволяють собі говорити та писати нібито інтелігентні освічені порядні люди. Весь народ немовби приставили до двох калабань, в одній з яких вода зелена, з водоростями, жабуринням, а в другій жовта, каламутна, застояна і аж смердить. І людям кажуть: «Пийте, шановні, іншої води немає!».

Тому в ці дні після виборів (і за два з половиною тижні перед другим туром виборів) так важливо було ковтнути свіжої, чистої, прохолодної води поезії від направду щирого українця Миколи Гриценка. Уродженець Сумщини подарував трускавчанам майже дві години добра, світла, тепла, хорошого настрою і звільнення від суєти. Здається, немов весь поствиборчий бруд злізав з душ та зажурених облич з кожною новою порцією свіжих віршів, поетичних алегорій, щирих одкровень про життя, любов, Україну, долю.

Поет Микола Гриценко народився в селі Самар на Сумщині, і саме там черпає своє життєве натхнення, енергію, поетичний потенціал. Другим таким місцем, де поетові гарно і пробувати, і писати, є курорт Трускавець. Тут він щорічно приїжджає на тиждень-два, щоб не тільки підрихтувати здоров`я, але і щоб написати нові твори, поспілкуватися з чудовими друзями, насолодитися прекрасною природою. Саме Микола Гриценко є автором та режисером ряду фільмів про Трускавець, саме з його легкої руки очільник курорту 2002-2010 років Лев Грицак зважився видати книгу-сповідь «Дерева моєї долі», саме Миколі Семеновичу належать ідеї, котрі пропагують українськість не лише в Києві, де він живе, а по всій Україні та за її межами. Бо пан Микола окрім того що є поетом та журналістом, є ще й директором благодійного фонду газети «День», а цей фонд видає книги «Дня», щотижня надсилає 8 тисяч примірників газети на Схід України, веде просвітницьку діяльність, відкриває незнані сторінки історії.

Зустріч з Миколою Гриценком проходила в УРБАН-бібліотеці Трускавця 2 квітня. Вмілим модератором був поет та письменник Василь Кузан, котрий ставив цікаві запитання, згадував певні моменти спільного минулого, провокував Миколу Семеновича на щирість. А Микола Гриценко був щирим, як вміють лише ними бути українці-східняки. Розповідав про босоноге дитинство в рідному селі, про те, як тільки в 1973 році проводили електрику на його хутір, про поступлення до Київського університету на факультет журналістики, а особливо про чарівне місто Трускавець, котре полонило його з першого погляду. Розповідав про свою багаторічну дружбу з генеральним директором санаторію «Карпати» Левом Грицаком, про спільно реалізовані проекти, про радянські часи в Києві, про колядування студентів у Івана Драча, Дмитра Павличка, Юрія Мушкетика, Ліни Костенко…

Але найголовнішою на цьому творчому вечорі була поезія. Микола Гриценко зачитував вірші як зі своєї нової збірки «Лови/Love», котру презентував на зустрічі, так і вірші молодості: про кохання, природу, буття, призначення, красу сотвореного світу. Вірші проникали до глибини душі, немов випалюючи в ній залишки якоїсь тривоги та суєти, вичищаючи її, гоячи, зміцнюючи. Поезія стала чудодійним бальзамом для очей, котрі до того бачили лише марноту марнот, Євшан-зіллям, понюхавши котрого розумієш, що «не хлібом єдиним» і не виборами єдиними живе чоловік.

Микола Гриценко не вживає і не толерує матюків, адже знає, що «слово – це великий згусток енергії», і що слово дане нам Богом. Він дуже трепетно підходить до слів, і це видно по віршах – відшліфованих, філігранних, а в той же час об`ємних та мобільних, наче в формі лету. Робота в телерадіокомпанії дала поетові досвід чудового декламатора, котрий не лише вміє добре написати, але й може добре прочитати написане. Причому майже всі свої вірші поет декламував з пам`яті.

Під час презентації збірки «Лови/Love» окрім поетів Миколи Гриценка та Василя Кузана слово мали завідувачка УРБАН-бібліотеки Віра Савка, міський голова Трускавця 2002-2010 рр. Лев Грицак, чинний міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, краєзнавець, екскурсовод, громадський діяч Іван Скибак, авторка та керівниця проекту «Перехресні стежки» Анна Литвин.

…Ковточок свіжої чистої води. Коли потічки всохли, ріки замулені, а вода в криницях непридатна до вживання, горнятко живильного напою з забутого гірського джерела може сотворити диво. Люди, не хлебчіть абищо! І в прямому, і в переносному значенні…

Володимир Ключак

P.S. Уривки з зустрічі з поетом Миколою Гриценком у Трускавці (відео) можна переглянути в групі «Трускавець. Оперативно» на Фейсбуці.

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