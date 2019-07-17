Кожен голос за «Батьківщину» – це голос за зниження тарифів

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду за позовом Юлії Тимошенко до Кабінету міністрів і “Нафтогазу”, яким визначається порядок формування ціни на природний газ для потреб населення і теплокомуненерго.

Суд підтвердив незаконність постанови Кабінету міністрів №315 від 27 квітня 2016 року.

«Ціна на газ, яка діяла 2,5 роки за постановою КМУ №315, визнана незаконною. Як зазначає юридична спільнота, правові наслідки будуть потужними: теплокомуненерго можуть вимагати перерахунку, споживачі отримали підстави для перерахунку за газ і тепло», – йдеться в повідомленні. Суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг Мінекономрозвитку і торгівлі, Кабміну, НКРЕКП, ВАТ “НАК “Нафтогаз України”, Щербань Тамари Миколаївни.

Основним аргументом протиправності постанови для суду стала необґрунтованість і незаконність тарифів на газ. Крім того, суд встановив порушення процедури прийняття зазначеної постанови.

«Президент має врахувати рішення Шостого апеляційного суду про визнання постанов уряду Порошенка-Гройсмана щодо підвищення цін на газ незаконними і накласти на них вето. Це дозволить нарешті знизити тарифи для населення», – зазначила лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

За її словами, це вже друга інстанція про визнання постанов уряду Порошенка-Гройсмана незаконними щодо підвищення цін на газ. «Судді набралися мужності ухвалити це рішення тільки тоді, коли Порошенко пішов в небуття», – наголосила Ю. Тимошенко.

Голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк розповів, що зараз усі громадяни мають право оскаржити незаконність встановлення їм тарифів.

«Після рішення суду кожен отримав право взяти відшкодування за те, що з людей незаконно знімали гроші. Стало очевидним, що 5 років над людьми жорстоко знущались, забираючи мільярди на офшорні рахунки. І це лобіювали Порошенко та його уряд. Коли буде переформатована в Україні влада, то за незаконне ухвалення рішень про підвищення ціни на газ винні відповідатимуть за Кримінальним кодексом перед народом України», – зауважив Михайло Цимбалюк.

Руслан Заєць

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