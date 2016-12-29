Країна радості і зимової казки

Вже увосьме курортна столиця України Трускавець стає на Різдвяні свята місцем зустрічі яскравих і талановитих дітей з різних куточків України. Фестиваль «Яскрава країна у Трускавці» був започаткований у нашому місті-курорті з ініціативи та легкої руки голови правління ГО «Яскрава країна» Ольги Обласової та секретаря Трускавецької міської ради Наталії Пономаренко у 2009 році. Ця ініціатива знайшла розуміння та повну підтримку тодішнього міського голови Трускавця Лева Грицака. В місті змінювалися керманичі та розстановка політичних сил, але завжди незмінним залишалася підтримка влади для цього фестивалю, котрий гуртує друзів і розкриває нові таланти.

Зимовою казкою, лапатим снігом та щипучим морозцем привітав цьогоріч Трускавець учасників «Яскравої країни-2017». Гості з Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Хмельницької, Запорізької, Чернігівської, Львівської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської областей та міста Києва святковою різнобарвною ходою пройшлися 9 січня від центрального бювету до центральної сцени курорту. Кольоровий парад супроводжувався гамором та співом колядок, а щедрий снігопад, який перетворив Трускавець у сліпучу білосніжну країну, не зміг перемогти яскравість святкового одягу гостей фестивалю.

Ось на сцені колядники з Полісся (Житомирська область), потім драйву додає «Метелиця» та новорічні мелодії у виконанні маленьких санта-клаусів, а вся центральна площа підтанцьовує в такт, щоб не датися морозові, щоб зігрітися в цей ідеально зимовий день.

Мешканців Трускавця, відпочивальників та гостей фестивалю вітають і урочисто «Яскраву країну» відкривають президент і голова журі фестивалю Ольга Обласова та міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Колядку «Нова радість стала» виконує минулорічна переможниця фестивалю, володарка Гран-прі «Яскравої країни-2016» Еліна Іващенко. 9 січня в неї день народження, рік тому справжнім подарунком на уродини для юної співачки стала перемога на фестивалі у Трускавці, який, за її ж словами, став для Еліни рідним. А цьогоріч вона виступає на трускавецькій сцені ще й як володар титулу «Голос країни. Діти», який вона здобула в 2016. І це свідчення того, що фестиваль дійсно збирає таланти, допомагає їм розкритися, віднайти себе, реалізувати себе, втілити в життя свою мрію. До речі, Еліна Іващенко виступатиме і на зірковому вечорі 11 січня о 20 год. на сцені Палацу культури ім. Шевченка.

Чотири дні «Яскравої країни у Трускавці-2017» перед нами, більше півтисячі дітей беруть участь у фестивалі. За цей час будуть конкурсні прослуховування і вільний час, катання на ковзанах та лижах і репетиції та хвилювання перед виступами. Звісно, в декого будуть розчарування та сльози, а водночас надія, що вдасться перемогти наступного року. А хтось таки виборе цю перемогу і повезе до рідного міста чи села Гран-прі, щоб надихнувшись звитягою, далі вперто виборювати собі місце під сонцем у естрадно-шоу-бізнесових джунглях.

Морозець щипає за щічки, котрі стали червоненькими, відпочивальники радо фотографуються з такими красивими і колоритно одягненими дітьми, над майданом лунає святочна коляда, зимова радісна казка триває. Організатори фестивалю «Яскрава країна у Трускавці» стараються зробити максимум для того, щоб учасники фестивалю надовго запам`ятали своє перебування на прекрасному курорті Трускавець, щоб повезли звідси додому море позитивних захоплюючих вражень. Фото на згадку даруватиме учасникам фестивалю яскраві спогади про «Яскраву країну» на яскравому курорті в час радісної зими, котра подарувала дітям казку. Казку різдвяного фестивалю і незабутнього відпочинку.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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