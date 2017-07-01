Круглий стіл зібрав небайдужих

By  | 03.07.2017 | Filed under: Новини

У п’ятницю, 30 червня, в приміщенні редакції газети «Галицька Зоря» відбулись прес-конференція та круглий стіл учасників проекту Асоціації “Нові Горизонти” «Сіємо зерна миру для урожаю порозуміння та взаємодовіри» за фінансової підтримки Європейського Союзу через International Alert. В обговоренні важливих для суспільства питань взяли участь шеф-редактор газети «Нові Горизонти» Олександр Магльона, волонтер та працівник музею «Дрогобиччина» Марія Головкевич, заступник директора Дрогобицької гімназії Галина Соневицька, краєзнавець Роман Пастух, завідувач УРБАН-бібліотеки у Трускавці Віра Савка, керівник відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ Дрогобицького відділу поліції Наталія Постойко, переселенка з Криму, підприємець Усніє Умерова, журналісти ряду видань.

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