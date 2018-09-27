«Крила» – презентація нового аудіо-альбому Оксани Винницької

7 жовтня у Львівському музично-драматичному театрі ім. Юрія Дрогобича відбулася презентація нового альбому Оксани Винницької. Про Оксану, думаю, читачам і так відомо багато інформації: поетеса, співачка, композитор, а також активний волонтер. Незважаючи на певні обмеження (втрата зору у юному віці), Оксана демонструє неабияку творчу та суспільну активність, вкотре доказуючи, що при великому бажанні можна обійти будь-які перепони. Тому і не дивно, що назва наступного альбому є саме «Крила», як натяк на подолання при бажанні навіть гравітації.

Варто нагадати, що перший аудіо-альбом Оксана Винницька презентувала ще у 2011 році. Вихід нової аудіо-платівки було питанням часу, адже за цей період написано багато нових пісень. До нового альбому увійшли 13 треків (пісень), більшість з яких уже на слуху у шанувальників творчості співачки. Тут є пісні про кохання, пісні патріотичного характеру, пісні на філософські теми і навіть про важкі соціальні проблеми. Скажімо, пісня «Я повернусь» присвячена усім тим, хто покинув батьківщину та рідних людей у пошуках заробітку на чужині. Проте тема польоту, піднесення простежується у більшості з них. Отож назва альбому «Крила» стала надзвичайно влучною.

У день презентації навіть природа подарувала по-літньому спекотну погоду. І цьому сприяли навіть числа. Чи то випадковість, чи такий задум, але 7 жовтня і початок о 17 годині уже налаштовувало на позитивний настрій. Презентація розпочалася майже вчасно. І коли у залі погасло світло, на сцені з’явилася справжня стюардеса. Згодом стало зрозуміло, що це уже не зал театру, а повноцінний термінал аеропорту. Ось так креативно організатори презентації підійшли до формування програми. Тема аеропорту, літаків, польотів простежувалася протягом усієї програми. Навіть звичні постановки отримували аероатрибути. Якщо у пісні «Художник» глядач звик бачити на сцені митця, який ламає голову над черговим шедевром, то цього разу художник був пасажиром, який в очікуванні на рейс шукав свою музу. І роль цього «художника-пасажира» вкотре фантастично втілив неперевершений Любомир Коцький, який уже роки є невід’ємним учасником творчої команди Оксани Винницької.

До речі, щодо команди. І цього разу вона відпрацювала як по нотах. Починаючи від артистів на сцені (Шоу-балету «Мадрін» (м. Львів) і ведучої та стюардеси Катерини Воронової (м. Івано-Франківськ)), звуко- та світло- операторів, дизайнера компакт-диску художника Василя Лялюка та завершуючи групою підтримки за кулісами з друзів та волонтерів – усі спрацювали злагоджено, що дало змогу подарувати глядачеві справді якісне шоу. Щодо Василя Лялюка, окрім того, що він став автором розробки дизайну, пан Василь також підсилив презентацію виставкою власних робіт у фойє театру.

Та повертаємося у зал. Звичайно, ядром програми стали пісні з нового альбому. Та попри те зазвучало і декілька старих хітів, без яких не обходиться жоден концерт. «Любім того, хто поряд є» – без цієї візитної картки Оксани Винницької глядач просто не зрозумів би організаторів і все одно вимагав би її на біс. Тож «звичне» і «нове» тісно перепліталося у злагодженому форматі презентації.

Звісно, не обійшлося без гостей і сюрпризів. Цього вечора на сцені також виступав давній друг Оксани співак Я-Рек. Відповідно без дуету таки не минулося. Пісня «Лети» у виконанні Я-Река та Оксани Винницької була тепло сприйнята глядачем. Також Я-Рек просто не зміг не заспівати свою нову пісню «Ти розумієш мене», про прем’єру кліпу до якої ми нещодавно писали.

Та на цьому сюрпризи не завершилися. У другій половині концерту на сцені з’явився ще один цікавий і неочікуваний гість – співак Альфонсо Олівер (Болонья, Італія). І тут пішло і поїхало. У його виконанні прозвучали пісні як італійською, так і українською мовами, а на завершення співак виступив двомовним дуетом з Оксаною Винницькою. Справді, було незвично чути пісню Оксани італійською. Проте усе прозвучало просто фантастично.

У цей вечір було багато пісень, сюрпризів, квітів. Було приємно почути теплі слова привітання від колег по цеху. Зокрема, квіти і слова подяки від співачки-барда Лілії Кобільник глядачі зустріли бурхливими оплесками. Та все ж усе має своє завершення. Кульмінацією вечора стала пісня «Я люблю Україну», яку Оксані довелося виконувати на біс. Опісля співачку глядачі ще довго не відпускали оваціями та чергою на автограф-сесію.

Як зазначають організатори – презентація вдалася. Приємно констатувати, що географія прихильників творчості Оксани розширюється. Про це свідчив чималий десант з Борислава, Стрия, Львова і навіть Івано-Франківська. Глядачі, які свого часу побували на презентації попереднього альбому Оксани Винницької, поділилися враженнями, що цього разу усе пройшло на значно вищому рівні. Звісно, такий результат досягнуто також завдяки медійній підтримці місцевих ЗМІ. А це зокрема «Твоє радіо», «Хіт-ФМ», радіо «П’ятниця», «Наше радіо», ПП Ільчук, а також «Трускавецький вісник», яким від Оксани і організаторів велике спасибі.

А що далі? А далі робота над новим альбомом. У планах та мріях Оксани Винницької у найближчій перспективі видати альбом з піснями на духовну тематику. Та все буде залежати від підтримки та обставин. Наразі ж альбом «Крила» офіційно презентовано, тож почути його можна буде «наживо» у майбутніх концертах Оксани Винницької.

На фото: 1, 2) аудіо-альбом Оксани Винницької «Крила», 3) на сцені під час презентації Оксана Винницька та Я-Рек, 4) учасники презентації: Я-Рек, Оксана Винницька, Альфонсо Олівер, Катерина Воронова.

Майкл Річчі

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