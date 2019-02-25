Кришталевий Лотос-2018

В останній день зими 28 лютого по закінченню Першого Східноєвропейського Форуму гостинності і курортології, в залі «Сенатор» готельно-курортного комплексу «Ріксос-Прикарпаття», відбулось вручення щорічної відзнаки «Кришталевий Лотос», котру вручали вже третій рік поспіль. Але цього року «Кришталевий Лотос» вручався в номінації «Гордість Карпат-2018», адже відзначались люди і заклади, якими по праву може гордитись весь Карпатський регіон Європи.

Передував врученню відзнаки довготривалий відбір і безпосередня експертна оцінка закладів, котрі подавались до нагородження. Кандидати були представлені журі, до якого ввійшли відомі готельєри, ресторатори, митці, а також представники громадськості. Після цього президія журі на чолі з першим заступником голови комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму ВРУ Миколою Величковичем остаточно затверджувала результати оцінювання.

Отож, першу відзнаку «Кришталевий Лотос. Гордість Карпат-2018» отримали:

1. Готельний комплекс «Арламув» (Польща),

2. Авторський Готель «Вежа Ведмежа» (Україна),

3. СПА комплекс «ХУНГАРО СПА Хайдусобосло» (Угорщина),

4. Ресторан «Карчма Соліна» (Польща).

Людиною року-2018 Карпатського регіону Європи став генеральний директор міжнародної Клініки відновного лікування, професор, Герой України Володимир Козявкін.

Ще дві відзнаки «Гордість Карпат-2018» отримали домінанти, якими по праву гордиться Трускавець і котрі в минулому році дуже багато зробили для популяризації цього міста-курорту. Це мережа готелів «Відпочинок 365» та готельно-курортний комплекс «Ріксос-Прикарпаття». Також «Кришталевого Лотоса» від засновників відзнаки отримав колектив симфонічного оркестру Трускавецької дитячої школи мистецтв імені Романа Савицького, котрі ось уже третій рік беруть участь в церемонії вручення відзнаки.

В цей урочистий вечір, який вела Заслужений діяч культури та естрадних мистецтв Зоряна Конопельська, вже традиційно відбулося вручення подяк від голови Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артура Палатного, голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки та міського голови Трускавця Андрія Кульчинського. А на завершення були вручені дві спеціальні відзнаки – картини «Кришталевий Лотос», котрі створила трускавецька художниця Наталя Поліщук. За задумом організаторів такі відзнаки відтепер щорічно будуть вручатись іноземним представникам, котрі найбільше долучались в році, що минув, до популяризації Карпатського регіону Європи, Трускавця та відзнаки «Кришталевий Лотос». Цього року такі картини отримали депутат Сейму Польщі Богдан Жонца та Генеральне Консульство Угорщини в Ужгороді, консул якого д-р Лопарт Болаж був присутній на нагородженні.

По завершенню всі учасники і гості Форуму мали можливість відпочити та поспілкуватись під час чудового фуршету, який підготували кухарі готельно-курортного комплексу «Ріксос-Прикарпаття».

- Я насправді щасливий, що Форум і вручення відзнаки «Кришталевий Лотос» відбулись і цього року мають такі хороші відгуки, – розповідає голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. – Але це не було б можливим без людей, співорганізаторів і партнерів, котрі долучились до проведення Форуму. Була проведена по-справжньому титанічна підготовча робота, щоб підготувати все на найвищому рівні, запросити непересічних спікерів і модераторів в тому числі з-за кордону. Був зроблений відбір кандидатів до вручення «Кришталевого Лотоса», і я особисто побував майже у всіх цих закладах та разом з режисером і оператором Євгеном Явтушенком та представниками експертної групи ми зробили чудові відеопрезентації. І у фіналі ми отримали такий результат. Сподіваюсь, що цей захід буде відтепер проходити кожного року і збиратиме щоразу більше гостей і учасників. Адже тільки в комунікації і завдяки спільним зусиллям ми зможемо популяризувати наші Карпати в Європі і світі. Ще раз дякую всім!

Степан Гнатків

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