Кубок Львівщини з тенісу – у Трускавці!

By  | 02.05.2019 | Filed under: Новини

З 22 по 25 квітня у Львові проводився Відкритий кубок Львівської області з тенісу (до 16 років) І категорії. Організатор змагань – Федерації тенісу України та Львівщини. Про це інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець».

У змаганнях взяли участь 125 кваліфікованих спортсменів високого рівня підготовки з Києва, Черкас, Одеси, Запоріжжя, Харкова, Рівного, Хмельницького, Ужгорода, Чернівців, Кривого Рога, Краматорська та Львівської області.

Вихованка відділення тенісу Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» Яна Микитин виборола Кубок Львівщини, дійшовши до фінальних поєдинків, де обіграла Чад Каріну (Львів), Черноморську Софію (Київ) та Граб Єлену (Чернівці).

У парному розряді вихованка Трускавецького «Спортовця» Анастасія Опольська разом з Маслей Мар’яною (м. Мукачево) вибороли бронзові медалі.

У ці ж дні в м Тячів на Закарпатті у Всеукраїнському юнацькому тенісному турнірі «Відкрита першість Тячівської ДЮСШ з тенісу» (вікова категорія до 14, ІІ категорія) вихованка Трускавецького ДЮСК «Спортовець» Марущак Неоніла виборола 1 місце в одиночному розряді та 2 місце у парному розряді.

Всього на юнацькому турнірі у Тячеві змагались 60 тенісистів з Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Львівської та Закарпатської областей України.

Підготував переможців та призерів рейтингових Всеукраїнських змагань Федерації тенісу України тренер відділення тенісу ДЮСК «Спортовець» Ігор Микитин.

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