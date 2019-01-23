Кубок світу з хортингу у Трускавці відбувся і вдався (+ відео)

Українське національне бойове мистецтво хортинг розпочало тренувальний і змагальний 2019 рік одразу потужним міжнародним турніром – 23-28 січня у Трускавці пройшов Кубок світу з хортингу. Вже п’яті міжнародні змагання гостинно прийняв готельно-курортний комплекс «Карпати». В Трускавець з’їхалися 300 спортсменів високого рівня з Білорусі, Словаччини, Чехії, Вірменії, Угорщини та, звичайно, кращі хортингісти України. Спортсмени змагалися у п’яти розділах – «Форма», «Показовий виступ», «Сутичка», «Двобій» та «Поліцейський хортинг» у шести вікових групах, починаючи з восьми років. Власне, мало де організовуються міжнародні змагання такого рівня для дітей. А на Кубку світу з хортингу у Трускавці вперше відбулося чітке розділення – перші три дні були повністю присвячені дітям, а два останні дні реєструвалися та змагалися дорослі 18 плюс та ветерани хортингу.

Красивою та символічною церемонією стало урочисте відкриття змагань, де спортсменів, тренерів, батьків вітали засновник хортингу Едуард Єрьоменко, віце-президент Міжнародної федерації хортингу Віталій Плеханов, начальник Управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації Роман Хім’як, заступник міського голови Трускавця Олександр Ткаченко та інші поважні гості. Акапельне виконання Гімну України ведучою свята співачкою Марією Гуцало ніби ще раз підтвердило глибоке українське коріння хортингу та разом з тим його простоту та відкритість для світу. Дві свої пісні подарував присутнім і народний артист України Микола Свидюк.

Та, звичайно, головною окрасою видовищного спортивного шоу під назвою Кубок світу з хортингу були спортсмени, які на хорті викладалися наповну, долаючи біль, твердо йшли до перемоги та дарували глядачам незабутні емоції. Достойно виступили на Кубку світу та представили свої клуби і спортсмени Львівської обласної федерації хортингу (Президент Сергій Дідусь). В розділі «Показовий виступ» командний золоті медалі вибороли Остап Ліщинський, Данило Гера, Роман Зінов’єв, Вероніка Ткачук та Дар’я Дахіна, в парному розряді чемпіонами Кубка світу серед юніорів 16-17 років стали Андрій Дубовий, Семен Фаль (Дрогобицький осередок хортингу, клуб «Галицькі Леви», тренер Денис Іваницький). Ще два золота в парному розряді у віковій категорії 12-13 років команді принесли Андрій Микитин та Назар Гіщак (Трускавецький осередок хортингу, клуб «Сокіл», тренер Ірина Циган). Назар Гіщак також зайняв друге місце в розділі «Сутичка» у ваговій категорії 35-40 кг, 12-13 років. Вадим Дудник виборов дві бронзові медалі – в розділі «Двобій» та «Сутичка» у вазі 35-40 кг у віковій категорії 10-11 років. Бронзу в абсолютці понад 50 кг в розділі «Сутичка» здобув Давид Шумега, Максим Іванців приніс у скарбничку наших земляків срібло в розділі «Сутичка» 10-11 років, вага 25-30 кг. Срібло в розділі «Двобій» 30-35 кг 8-9 років виборов Роман Столяр. І два золота у «Сутичці» та «Двобої» у вазі 45-50 кг – трофей Кубка світу одинадцятирічного Маркіяна Шовгенюка (всі – «Галицькі Леви», тренер Денис Іваницький).

А кубок за третє командне місце повезла додому команда Білорусі, друге загальнокомандне місце посіли спортсмени клубу «Сильна нація» з Києва, і кубок за перше місце виборола команда «Спарта» зі Сміли Черкаської області.

Отже Кубок світу з хортингу у Трускавці відбувся і вдався. Це результат злагодженої командної роботи Міжнародної, Української та Львівської федерацій хортингу та натхненника, голови організаційного комітету турніру Віталія Плеханова – людини, яка перша почала проводити міжнародні змагання з хортингу, організувала перший чемпіонат світу з хортингу в Польщі та вже п’яті міжнародні змагання в Трускавці. За те, що свято спорту пройшло на найвищому рівні організатори щиро дякують меценатам хортингу – генеральному спонсору Кубка світу з хортингу ГКК «Карпати» – керівник Лев Ярославович Грицак; спонсору потужного звуку та світла турніру, які зробили змагання в розділі «Показовий виступ» яскравими, наче на День міста – Дрогобицькій міській раді – міський голова Тарас Кучма; спонсору нагородного матеріалу – Трускавецькій міській раді – міський голова Андрій Кульчинський; директору КП «Дрогобицький ринок» Володимиру Білогану. Всі дівчатка-призери отримали розкішні букети від квіткового спонсора турніру ТзОВ «Тандем» від Наталії Дорошенко. Проживання збірної команди Білорусі оплатив директор клініки відновного лікування «Еліта» Володимир Козявкін.

Ксенія Чумак

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