№74747 Кухня на заказ (Днепр, Кривой Рог)

Изготовление мебели на заказ – это решение современного домовладельца, позволяющее воплотить собственный сценарий интерьера!
Кухня – это помещение, которое требует не только эстетической красоты, но и должно отличаться максимальной функциональностью, что особенно актуально при небольшом метраже!
Преимущества кухни на заказ в исполнении Корпус-М:
1. Изготавливается на современном высокоточном оборудовании!
2. В производственном процессе задействованы специалисты высокого класса, что гарантирует надежность и долговечность каждого элемента кухни на заказ!
3. Мебельный гарнитур изготавливается из высокопрочных материалов!
При этом Вы сможете контролировать все аспекты производства, начиная от дизайна и заканчивая общей стоимостью готовой работы мастера.
Купить свой кухонный гарнитур на заказ Вы можете в Кривом Роге, Днепре и других городах Днепропетровской области! Консультации возможны по одному из телефонов: (098) 170-88-87, (067) 776-34-67. Больше информации на сайте: http://korpus-m.com.ua
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