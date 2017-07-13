№74747 Кухня на заказ (Днепр, Кривой Рог)

Изготовление мебели на заказ – это решение современного домовладельца, позволяющее воплотить собственный сценарий интерьера!

Кухня – это помещение, которое требует не только эстетической красоты, но и должно отличаться максимальной функциональностью, что особенно актуально при небольшом метраже!

Преимущества кухни на заказ в исполнении Корпус-М:

1. Изготавливается на современном высокоточном оборудовании!

2. В производственном процессе задействованы специалисты высокого класса, что гарантирует надежность и долговечность каждого элемента кухни на заказ!

3. Мебельный гарнитур изготавливается из высокопрочных материалов!

При этом Вы сможете контролировать все аспекты производства, начиная от дизайна и заканчивая общей стоимостью готовой работы мастера.

Купить свой кухонный гарнитур на заказ Вы можете в Кривом Роге, Днепре и других городах Днепропетровской области! Консультации возможны по одному из телефонов: (098) 170-88-87, (067) 776-34-67. Больше информации на сайте: http://korpus-m.com.ua

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