№74747 Кухня на заказ (Днепр, Кривой Рог)

By  | 13.07.2017 | Filed under: Акценти
Акценти/

Изготовление мебели на заказ – это решение современного домовладельца, позволяющее воплотить собственный сценарий интерьера!
Кухня – это помещение, которое требует не только эстетической красоты, но и должно отличаться максимальной функциональностью, что особенно актуально при небольшом метраже!
Преимущества кухни на заказ в исполнении Корпус-М:
1. Изготавливается на современном высокоточном оборудовании!
2. В производственном процессе задействованы специалисты высокого класса, что гарантирует надежность и долговечность каждого элемента кухни на заказ!
3. Мебельный гарнитур изготавливается из высокопрочных материалов!
При этом Вы сможете контролировать все аспекты производства, начиная от дизайна и заканчивая общей стоимостью готовой работы мастера.
Купить свой кухонный гарнитур на заказ Вы можете в Кривом Роге, Днепре и других городах Днепропетровской области! Консультации возможны по одному из телефонов: (098) 170-88-87, (067) 776-34-67. Больше информации на сайте: http://korpus-m.com.ua

Також читайте

ID: 74747
URL:
HTML Link:
bbCode:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №74547 Правила работы в сети интернет. Забери книгу инструкцию
    01.07.2017 | 23:18

    заработок в интернете без обмана. Подобная работа предлагается за маленькие деньги Пожива зависит токмо через вас. График работы “Свободный” Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу [...]

  • Мы платим за лайки! – Оплата сдельная!
    01.07.2017 | 13:12

    Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги. Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк, Вам достаточно просто [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви