Курортный вестник

Цирковой фестиваль

4-6 мая в Трускавце прошел Всеукраинский цирковой фестиваль «Трускавецкий фигляр» (слово «фигляр» означает «шутник»). Участие в фестивале приняли команды из Донецкой, Одесской, Ивано-Франковской, Львовской областей и г. Чернигова (всего 11 команд). Гран-при фестиваля получили коллективы из г. Новояворовск на Львовщине (цирковая студия «Радуга») и г. Черноморск (бывший Ильичевск) в Одесской области (народный цирковой коллектив «Арлекино»). В Дворце культуры им. Шевченко прошел Гала-концерт фестиваля.

Фестиваль польской культуры и «Фиеста»

19 мая в Трускавце откроется фестиваль польской культуры. В программе фестиваля – выступления польских народных и профессиональных коллективов на центральной сцене города-курорта, выставки в музее Трускавца, футбольный матч, вечера органной музыки в местном костеле (ул. Суховоля, 1), несколько презентаций. Фестиваль будет проводиться на протяжении 3 дней.

А 27-28 мая гости Трускавца смогут насладиться феерическим фестивалем «Трускавецкая фиеста – Санаторий «Карпаты»-2017». Фестиваль украинской песни пройдет на базе гостинично-курортного комплекса «Карпаты».

Трускавец посетит «Маленький принц»

В актовом зале трускавецкого санатория «Весна» будет показан спектакль по знаменитому произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Наверно, всем известна история о Маленьком принце, который смеялся, словно тысячи колокольчиков, и жил на крошечной планете, на которой росли только баобабы и вдруг случайно выросла одна единственная Роза, капризная, своенравная, но прекрасная в своей непосредственности. Поссорившись с Розой, Маленький принц долго путешествовал, побывал на разных планетах, и, наконец, попал на Землю, где узнал для себя много нового. Старый мудрый Лис открыл Принцу новое понимание мира. Пожалуй, эта простая и трогательная история не требует дополнительного представления. Ведь по тиражам книга французского писателя и летчика Антуана Сент-Экзюпери занимает второе место после Библии!

Театр “Маскам Рад” в июне везет спектакль “Маленький принц” на один из самых престижных молодежных театральных фестивалей в Европе. А накануне трускавчане и гости города получат уникальную возможность увидеть спектакль в Трускавце.

Спектакль идет на украинском языке. Количество мест – 200. Стоимость билетов: 80-100 гривен. Показ состоится 14 июня в 20.00.

Из Польши в Трускавец – без проблем

2 июня 2017 года начнет действовать непосредственное авиасообщение между польским городом Познань и украинским Львовом. Об этом сообщила Львовская государственная телерадиокомпания. Авиарейсы будут выполняться польской компанией LOT два раза в неделю – по понедельникам и субботам самолетами Bombardier Q400. Вылет из Познани запланирован на 1 час 50 мин. в ночное время, вылет из Львова – в 4.30 утра.

Сейчас Львов имеет воздушное сообщение с польскими городами Варшава и Вроцлав. С сентября запланированы и регулярные рейсы Львов-Краков.

Авиарейс Львов-Познань будет способствовать увеличению числа польских туристов, которые едут в курортный город Трускавец. Много поляков выбирают Трускавец как место для лечения и отдыха из-за очень хорошей диагностической и лечебной базы и относительно низких цен. В Трускавце можно найти очень дешевый пакет услуг, включая проживание, питание и длинный перечень диагностических и лечебных процедур. Например, двухместный номер в четырехзвездочном гостинично-курортном комплексе «Карпаты» стоит всего лишь от 160 до 300 злотых за сутки для одного человека и от 280 до 430 злотых для двух. Таких низких цен за такой большой пакет услуг в Польше просто не существует.

Гейдар Алиев – Общенациональный лидер Азербайджана

10 мая, в День рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева (1923-2003) в Трускавце почтили его память. Такое мероприятие в городе-курорте уже традиционно проходит по инициативе Международного альянса «Азербайджан-Украина», главный офис которого находится именно в Трускавце.

Во время мероприятия со вступительным словом выступили председатель МА «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов, приблизивший личность Гейдара Алиева, а также глава экономического отдела Посольства Украины в Республике Азербайджан Вадим Сидяченко и генеральный директор ГКК «Карпаты» Лев Грицак.

Вадим Сидяченко в частности рассказал интересные факты о роли Гейдара Алиева в объединении азербайджанского народа, а Лев Грицак поделился впечатлениями от своих визитов в столицу Азербайджана Баку и о роли личности в развитии наций и государств.

Участие в праздновании Дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева приняли представители Международного альянса «Азербайджан-Украина», члены азербайджанской диаспоры в Трускавце, отдыхающие из Азербайджана, депутаты Трускавецкого городского совета Руслан Пристай и Руслан Цехмейстер, работники ГКК «Карпаты».

В заключение торжеств председатель МА «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов вручил генеральному директору ГКК «Карпаты» Льву Грицаку Орден Дружбы.

Сербы открывают Трускавец

9 мая в Трускавце в рамках пресс-тура побывала группа журналистов из Республики Сербия. Представители Serbian Broadcasting Corporation News Programme приехали в Украину по заказу посольства Украины в Сербии. В нашем городе-курорте они отсняли короткометражный фильм. Сопровождала гостей начальник управления развития города Наталья Скибак.

Все для спорта

В Трускавце часто отдыхают известные спортсмены. Они неоднократно высказывали предложение превратить Трускавце в показательный в спортивном плане город.

Недавно на курорте побывал известный украинский пловец, серебряный призёр Олимпиады в Сиднее (2000), чемпион мира (1998), чемпион Европы (2001, 2004), четырёхкратный обладатель Кубка мира по плаванию, участник четырёх олимпиад, трёхкратный победитель турнира «Mare Nostrum», заслуженный мастер спорта (1997). народный депутат Украины Денис Силантьев. Теперь в местном детско-юношеском спортклубе «Спортовец» проходят занятия по методике Школы детского плавания Дениса Силантьева.

Еще одна приятная новость в отрасли спорта – в городе будет футбольное поле с искусственным покрытием. Мечта станет реальностью благодаря инициативе мера Трускавца Андрея Кульчинского.

В Трускавце будет памятник Иосифу Слипому

В Трускавце планируется сооружение памятника Патриарху Украинской Греко-Католической Церкви Иосифу Слипому. Инициативу священника Владимира Бондарчука из церкви Покровы, на территории которой планируют поставить монумент, поддержала местная организация партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Памятник духовной личности поставят по случаю 125-летия от Дня рождения Патриарха Иосифа Слипого. Гендиректор ГКК «Карпаты» Лев Грицак готов оказать финансовую помощь в реализации этого проекта. Напомним, что в 2010 году по инициативе Льва Грицака и за его собственные средства в Трускавце были поставлены памятник митрополиту Андрею Шептицкому возле церкви св. Николая и фигура Божьей Матери в курортном парке.

Святая Земля глазами фотографа

В музее города-курорта экспонируется выставка фотографий о Святой Земле журналиста, редактора львовской газеты Богдана Вовка. На открытие выставки прибыли представители духовенства, творческой интеллигенции города, а также отдыхающие. На нескольких десятках фотографий запечатлены моменты из повседневной жизни Израиля, а также места, являющиеся святыми для трех мировых религий – христианства, ислама и иудаизма.

Откроется фотовыставка «Трускавец глазами романтика»

На 19 мая в музее истории города-курорта планируется открытие выставки работ фотохудожника Петра Закусило под названием «Трускавец глазами романтика». Выставка приурочена к 190-летнему юбилею нашего курорта.

Петр Закусило – талантливый фотограф, чьи работы вызывают настоящий восторг через умение передать красоту, динамику, мгновения и величие, связанные с нашим Трускавцом. Некоторые из его произведений можно посмотреть в группе «Truskavets найкраще місто» в социальной сети Фейсбук.

Подготовил Владимир Ключак, газета «Карпаты»

Трускавецький вісник

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