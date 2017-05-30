Курортный вестник

Промо-тур для гостей из Азербайджана и Туркменистана

В Трускавце с ознакомительным визитом побывали представители средств массовой информации и туристических организаций Азербайджана и Туркменистана. Промо-тур организовала авиакомпания Turkish Airlines совместно с управлением развития города Трускавецкого горсовета.

Гости посетили несколько престижных санаторно-оздоровительных учреждений города-курорта. В гостинично-курортном комплексе «Карпаты» с ними встретились генеральный директор здравницы Лев Грицак, главный врач Владимир Цимбрила, заместитель гендиректора по вопросам менеджмента и маркетинга Руслан Пристай и руководитель лечебно-диагностического центра Ярослав Грицак.

Лев Грицак рассказал гостям о курорте Трускавец и его целебных минеральных водах, пригласил на гала-концерты фестиваля «Трускавецкая фиеста». Владимир Цимбрила остановился на диагностических и лечебных процедурах, которые предоставляются в «Карпатах», и провел ознакомительную экскурсию лечебным корпусом. Гости также побывали в спортивно-оздоровительном комплексе, ресторане фуршетного обслуживания «Плай», осмотрели красивую территорию ландшафтного парка «Подгорье» у ГКК «Карпаты».

Гости из Азербайджана и Туркменистана поблагодарили руководство Трускавца за теплый прием и выразили надежу на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, что среди иностранных гостей курорта Трускавец отдыхающие из Азербайджана занимают первое место уже несколько лет подряд.

Польская культура в Трускавце

19-21 мая в Трускавце впервые состоялся Фестиваль польской культуры. В город-курорт съехалось более 150 участников из польских уездов, которые расположены у Балтийского моря. Организовала фестиваль польская общественная организация «Конвент сотрудничества Польша – Украина» совместно с Трускавецким горсоветом и ОО «Европейская интеграция Украины».

В течение трех дней на центральной сцене Трускавца звучала польская музыка – народная и современная, танцевали народные коллективы, пели хористы. Гости фестиваля смогли приобрести изделия польских народных мастеров и попробовать блюда польской национальной кухни. В музее истории города была открыта выставка фотографий из города Дравск Поморский, в местном костеле прошли вечера органной музыки, а на стадионе состязались футбольные команды из Трускавца и новых польских партнеров города-курорта. Способствовала замечательной фестивальной атмосфере и погода, которая в эти дни не поскупилась на солнце и тепло.

Золото на фестивале в Римини

18 мая трускавецкий клуб спортивного танца “Yuventa Dance» (руководитель Юрий Задорожный) принял участие в IX Международном танцевальном фестивале в Римини (Италия). На фестивале присутствовали коллективы из Болгарии, Хорватии, Турции, Швеции, Сербии, Венгрии, Литвы и Украины (КСТ “Ювента ДЭНС)”.

Участники трускавецкого коллектива исполнили микс-композицию: джайв, ча-ча-ча, рок-н-ролл и самбу. Коллектив из Трускавца завоевал золотую медаль фестиваля.

Держа на сцене фестиваля украинский национальный флаг и выкрикивая “Слава Украине! Героям слава!”, наши юные артисты достойно представили город-курорт Трускавец на европейском уровне.

Это уже не первая поездка наших юных танцоров за границу. В планах коллектива, как рассказывает его наставник Юрий Задорожный, поездки на фестивали в Венгрии и Франции, а также участие во всеукраинских соревнованиях, постановка новых композиций европейских и латиноамериканских танцев.

С любовью к Трускавцу

18 мая в Трускавце в музее истории города-курорта открылись выставки фотографий, посвященные прошлому и настоящему нашего города-курорта. Каким был Галицкий край в целом и Трускавец в частности в середине – II половине XIX века, показывает выставка литографий. В частности, на 5 картинах А. Титца видим Трускавец, которого уже нет – старую деревянную церковь Преображения Господня, здание Курортного Правительства времен Австро-Венгрии, фонтаны и сельские хаты на склонах Гошевской горы.

Вторая выставка показывает современный Трускавец глазами фотохудожника Петра Закусило, чьи работы вызывают удивление и восхищение. Хотя сам он не является уроженцем Трускавца, а работа его никак не связана с историей и краеведением (работает Петр Закусило инструктором по ЛФК в военном санатории), но любовь к путешествиям и красоте породила целый цикл фотоэтюдов о Трускавце вблизи и вдали.

Вид на Трускавец с вершин близлежащих гор Тихий Дил и Цюхив Верх, Трускавец в осеннем тумане и в зимнем плену, в весеннем цветении и летнем буйстве зелени, волшебные уголки курорта и общий вид с квадрокоптера – зоркий глаз Петра Закусило фиксирует, а фотокамера сохраняет на века волшебные мгновения жизни курорта. Работы представлены под названием «Трускавец глазами романтика».

Трускавец посетит «Маленький принц»

В актовом зале трускавецкого санатория «Весна» будет показан спектакль по знаменитому произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Наверно, всем известна история о Маленьком принце, который смеялся, словно тысячи колокольчиков, и жил на крошечной планете, на которой росли только баобабы и вдруг случайно выросла одна единственная Роза, капризная, своенравная, но прекрасная в своей непосредственности. Поссорившись с Розой, Маленький принц долго путешествовал, побывал на разных планетах, и, наконец, попал на Землю, где узнал для себя много нового. Старый мудрый Лис открыл Принцу новое понимание мира. Пожалуй, эта простая и трогательная история не требует дополнительного представления. Ведь по тиражам книга французского писателя и летчика Антуана Сент-Экзюпери занимает второе место после Библии!

Театр “Маскам Рад” в июне везет спектакль “Маленький принц” на один из самых престижных молодежных театральных фестивалей в Европе. А накануне трускавчане и гости города получат уникальную возможность увидеть спектакль в Трускавце.

Спектакль идет на украинском языке. Количество мест – 200. Стоимость билетов: 80-100 гривен. Показ состоится 14 июня в 20.00.

90-м посвящается

Фронтмен популярной украинской группы «МЭРИ» Виктор Выннык написал книгу «90/60/90» (другое название «Без имен»). Ее презентация уже прошла в трех городах – Киеве, Львове и Трускавце. В городе-курорте популярный певец провел встречу в помещении УРБАН-библиотеки (29 мая) и рассказал о том, как создавалась его первая книга. В ней главным образом помещены воспоминания певца со времен его ранней молодости, то есть о 1990-х годах.

Приглашаем на День города

В средине июня Трускавец отметит День города, День медицинского работника и 190-летие курорта. Подготовлена программа, в которой нашлось место для фестивалей, развлекательных программ, спортивных состязаний, конференций, концертов, караоке, выступлений театров и других мероприятий.

Празднества пройдут 16-18 июня, в пятницу-воскресенье. В эти дни на гостей ожидает фестиваль симфонических и духовых оркестров и мажореток «Яркая симфония Прикарпатья», выступления театров из Варшавы, Кракова и Львова, караоке возле бювета, концерты с участием групп «Мэри», «Тартак» и Тины Кароль, лазерное шоу и много других интересных аттракций. Приглашаем в Трускавец, будет очень весело и замечательно!

Подготовил Владимир Ключак, газета «Карпаты»

Трускавецький вісник

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