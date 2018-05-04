Курортный вестник

Летом – дополнительный поезд из Беларуси

В период со 2 июня по 30 сентября 2018 г. в Трускавец будет курсировать дополнительный поезд №371/372 «Могилев-Трускавец-Могилев». Об этом сообщила начальник железнодорожной станции Трускавца Ирина Селивончик.

Поезд будет прибывать на первый путь в 13.20, а отправляться в 15.00 по четным числам. В составе поезда будет вагон «Барановичи-Трускавец», общее количество вагонов не превышает шестнадцати.

В связи с введением дополнительного поезда изменится график движения поезда №41 «Днепропетровск-Трускавец», который со 2 июня будет отправляться в 12.36 (ранее отправлялся в 12.43).

«Дополнительное сообщение с Республикой Беларусь имеет стратегическое значение для Трускавца, ведь отдыхающие из этой страны занимают третье место в рейтинге наполненности курорта среди иностранных туристов. Об этом поезде разговор велся еще с мая 2017 года. А уже в апреле этого года, представляя Трускавец на Международной весенней ярмарке туристических услуг в Минске, мы имели дополнительный аргумент для белорусов – удобная логистика», – прокомментировал введение железнодорожного сообщения Трускавца с Беларусью мэр города-курорта Андрей Кульчинский.

Свиноуйсьце и Трускавец хотят сотрудничать

Мэр Трускавца Андрей Кульчинский и президент польского курорта Свиноуйсце Януш Жмуркевич подписали декларацию о намерении партнерского сотрудничества между двумя городами. Церемония подписания состоялась в конгресс-холе в последний день Х Балтийского бизнес-форума. По мнению обеих сторон, нет конкуренции между курортами в Свиноуйсьце и Трускавце. Оба предлагают различные варианты лечения и нацелены на пациентов с разными заболеваниями. Поэтому партнерство, по мнению инициаторов сотрудничества, может принести пользу обеим сторонам.

Во время Балтийского бизнес-форума также был показан фильм о Трускавце, одном из старейших и уникальных курортов Украины и Европы.

Трускавец посетила делегация из Китая

В конце апреля с рабочим визитом во Львовской области находилась делегация из Китайской Народной Республики (город Лиян), которую возглавил председатель Лиянського комитета Китайского народного политического согласительного совета Ди Лисинь

- Мы надеемся совместно развивать экономическую, культурную и другие сферы. Ваша область имеет большие ресурсы и я верю, что мы сможем сотрудничать. Мы будем популяризировать Львовскую область и рассказывать о ней в своей стране, – сказал глава китайской делегации Ди Лисинь.

Во время визита в Трускавец китайцы провели встречу с городским главой Андреем Кульчинским, посетили художественный музей Михаила Биласа, бювет минеральных вод и другие интересные места курорта.

Советник председателя Львовской ОГА по международным вопросам, председатель правления международной организации «Культурно-исследовательский центр Украины и Китая «Ланьхва» Юрий Котик так прокомментировал визит делегации из Китая в Трускавец: «Мы работаем с Китаем около восьми лет, но этот визит знаковый тем, что появилось новое направление – оздоровление. Я думаю, что китайские гости в первую очередь будут поражены тем, что есть такая жемчужина в Европе как Трускавец, которая является уникальной своими водами, лечащими людей. Китайские туристы сейчас самые желанные туристы в мире, они ищут оздоровления и новые места. Китайцы – организованные, хорошо знающие туристы. Они изучают страну, изучают культуру, а в Трускавце они еще и будут иметь выгоду от того, что будут лечиться и оздоравливаться здесь на месте. На сегодняшний день большое преимущество Трускавца заключается в том, что он имеет 190-летнюю историю. Это большой опыт лечения и это большой позитив».

Напомним, что 10 апреля в КНР было подписано соглашение о намерениях по установлению партнерских отношений между Трускавцом и Лияном.

«Карпаты» поддержали цирковой фестиваль

28-30 апреля в Трускавце проходил ІІІ Всеукраинский фестиваль циркового искусства «Трускавецкий фигляр» (слово «фигляр» означает «шутник»). Участие в фестивале приняли коллективы из Черноморска, Киева, Львова, Борислава, Черновцов, Бахмута и других городов Украины, а жюри возглавила народная артистка СССР и Украины Людмила Шевченко. Гостинично-курортный комплекс «Карпаты» выступил одним из спонсоров циркового фестиваля.

В Трускавце создали самую большую в мире вышиванку

Курортный Трускавец не перестает удивлять – не утихли страсти вокруг установления в городе крупнейшей в Украине пасхальной корзины, как город снова побил рекорд. На этот раз – усилиями школы-гимназии, где создали самую большую в мире вышиванку Вышитая рубашка была размещена на фасаде школы-гимназии по случаю Дня Вышиванки 27 апреля. Художественное произведение имеет шансы попасть в Книгу рекордов.

А на 17 мая в Трускавце планируют провести флеш-моб «Вышиваный Трускавец».

ДЦП можно лечить

26 апреля в Трускавце в Международной клинике проф. В.И. Козявкина состоялась первая международная конференция по современной реабилитации пациентов с ДЦП и другими неврологическими заболеваниями. Мероприятие прошло при поддержке Львовской облгосадминистрации и департамента здравоохранения.

Участники конференции имели возможность ознакомиться с рядом интересных презентаций: «Новые подходы в медицинской реабилитации пациентов с органическими поражениями нервной системы» В.Козявкина, «Основы системы интенсивной нейрофизиологической реабилитации» Т.Волошин, «Инновационные технологии в реабилитации по методу профессора Козявкина» О.Качмар и О.Матюшенко, «Опыт реабилитации пациентов из Арабских стран» N.Zenios, «Лечение расстройств аутистического спектра по методу профессора Козявкина» Т.Волошин и «Сотрудничество с Cambridge Medical&Rehabilitation Centre, OAE» Bassam Sayad.

По завершении конференции участникам провели экскурсию, где они ознакомились с процессами реабилитации и пообщались с пациентами.

В конце мая – Фестиваль польской культуры

25-27 мая в Трускавце пройдет Фестиваль польской культуры. Мероприятие впервые проходило в Трускавце в прошлом году и собрало участников из разных регионов Польши, в частности из Поморского воеводства и Подкарпатья.

Авиасообщение с Барселоной и Лондоном

27 апреля в международном аэропорту «Львов» им. Д. Галицкого состоялось торжественное открытие нового авиасообщения «Международные Авиалинии Украины» Львов-Барселона.

Начало полетов в Барселону запланирован с 27 апреля один раз в неделю по пятницам, а с 19 июня добавится еще одна частота по вторникам. Вылет из Львова запланирован вечером в 22:00, обратный рейс из Барселоны в 01:00. Продолжительность полета 3:00.

Также Львов получил авиасообщение со столицей Великобритании. Новый рейс Львов-Лондон из лондонского аэропорта Лутон запустила авиакомпания Wizz Air. Благодаря этому удалось восстановить направление с одним из основных деловых и культурных центров Европы, который осуществлялся около 10 лет назад и был закрыт в 2009 году.

Самолеты из львовского аэропорта имени Даниила Галицкого в лондонский Лутон отправляются трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билета стартует от 659 гривен.

Кроме Лондона авиакомпания Wizz Air выполняет из Львова рейсы в Вроцлав, Берлин, Гданьск, Катовице, Дортмунд. Всего, по состоянию на май, Wizz Air будет выполнять 15 рейсов в неделю (с учетом Лондона три раза в неделю), а с июня их станет уже 19.

Подготовил Владимир Ключак, газета «Карпаты»

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