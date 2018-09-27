Курортний Моршин: чому вчить досвід наших сусідів

Наприкінці минулого тижня делегація ПрАТ «Трускавецькурорт» відвідала урочисті заходи з приводу святкування ювілейної 140-ї річниці з дня офіційного заснування курорту Моршин. Організатори не обмежилися лише урочистими заходами і вирішили відсвяткувати ювілейну дату з максимальною користю, організувавши науково-практичну конференцію. Тож до святкових заходів та привітань долучилися не лише сусідні курорти, але й ціла плеяда медиків, гідрогеологів, посадовців державного рівня, які дотичні до теми курорту та реабілітації.

Конференція як майданчик для обговорення науково-практичного поступу курорту

Основні заходи тривали з 26 до 29 вересня. Протягом цих днів відбулися згадана науково-практична конференція з міжнародною участю під назвою «Медична реабілітація у санаторно-курортних закладах України. Нові технології реабілітації хворих на курортах Європи. Сучасні вимоги в організації СПА комплексів на курортах та досвід використання СПА-процедур у медичній реабілітації» та навчальний форум на тему «Інновації та перспективи розвитку санаторно-курортних та готельних закладів».

Делегатами та учасниками дискусійних панелей конференції стали досить відомі в науковому середовищі діячі медицини, науки і техніки. Були серед доповідачів і трускавчани, зокрема з промовою щодо застосування методів фізичної та медичної реабілітації на первинному та вторинному рівнях медичної допомоги у хворих з цереброваскулярною патологією виступив кандидат медичних наук асистент кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ЛНМУ ім. Д. Галицького Володимир Яцюк.

Окрім науково-практичних заходів, які тривали протягом двох днів гості курорту мали можливість побувати на виставці медичних препаратів та обладнання, взяти участь у майстер-класі однієї з торгових марок, яка використовує в основі СПА процедур та водолікування природні лікувальні ресурси – мікроводорості живої хлорели.

Взагалі тема СПА була широко висвітлена під час більшості з виступів на конференції. І як не прикро про це говорити, але маленький Моршин з порівняно обмеженими лікувальними можливостями (принаймні у порівнянні з Трускавцем) випереджає наш курорт у темі СПА технологій. Проте це не означає, що він вже може повноцінно конкурувати з нашим курортом, адже рівень Трускавця в цій темі поза конкуренцією.

Цікавим є інше: курорт та його теперішні очільники взяли твердий курс на певну спеціалізацію, а саме медичну реабілітацію. Сьогодні в Моршині, завдяки присутності на урочистостях представників з Міноборони, розгортається чимала діяльність щодо запровадження сучасних реабілітаційних та СПА послуг для військовослужбовців. Під час екскурсії медичною базою санаторно-курортного комплексу «Моршинкурорт» стало зрозумілим, що Моршин робить ставку на розвиток реабілітаційної медицини та науки в частині організації сучасних СПА-комплексів, від якої чомусь поступово відходить Трускавець.

«Обслуговування гідромінеральної бази Моршину – дороге задоволення, тому – платне»

Про це ми почули під час спілкування з моршинськими колегами, генеральним директором ДП «СКК «Моршинкурорт», місцевими медиками та гідрогеологами. Керівник ГГРЕС «Моршинкурорту» Орест Михавків розповідає, що не уявляє собі, якою була б ця база, не введи вони з десяток років тому платну систему відпуску води. До речі, з того часу вода подорожчала вдвічі і нині денний візит до бювету Моршину вже коштує 24 гривні. Орест Михавків зауважує, що цих коштів ледве вистачає на обслуговування гідромінеральної бази. І левова частина отриманих коштів колектив моршинської ГГРЕС використовує на оплату дозвільної документації, сертифікації, оновлення та модернізацію устаткування.

Звісно, кошти від продажу мінеральної води поступають до загального бюджету підприємства і лише потім виділяються на потреби ГГРЕС, однак суми витрат, які є на сьогоднішній день, зі слів пана Ореста, приблизно дорівнюють теперішнім прибуткам. Цікаво і те, що свого часу під час введення системи плати за воду ніхто з мешканців Моршина, навіть найактивніші активісти, не піднімали тему надр, які належать громаді. Адже надра і так без сумніву їй належать. А от видобуток, як справа затратна, мала б бути оплачуваною, так як це є у цивілізованих країнах.

Серед виважених рішень, які прийняла міська громада під час введення оплати – дати можливість вживати воду безкоштовно малозабезпеченим та потребуючим мешканцям Моршину. Таких на той час знайшлося близько 25 осіб. Списки з прізвищами оперативно передали з міської ради до керівництва «Моршинкурорт». Однак за останні десять років пільгами скористалися лише двоє чи троє осіб.

Крім того нам довелося дізнатися про цей курорт дещо більше, ніж ми собі уявляли. Зокрема про те, що в обслуговуванні система водопідготовки та подачі води є в рази простішою за нашу трускавецьку, адже вона розрахована лише на один вид води і певний температурний режим.

До того ж не варто забувати, що моршинська вода не є такою агресивною до навколишнього оточення, як трускавецька «Нафтуся». Наявний у нашій воді сірководень просто з’їдає устаткування та приміщення, в яких знаходиться. Саме з тих причин змінювати крани подачі та насоси фахівцям гідрогеологічної станції з Трускавця доводиться в рази частіше.

Ще одна суттєва відмінність, воду тут, у Моршині, не транспортують водогоном, а довозять спеціальним авто щодня. І не факт, що це виходить дорожче за мінералопровід, адже його прокладання та реконструкція теж досить витратна стаття. Через те, у Моршині утримуються від зведення водоносної артерії, адже витрат і так є вдосталь.

Зрештою самі собою напрошуються висновки із ситуації. Маленький курортний Моршин, визначивши потребу у введенні плати за воду, був дружнім і одностайним у своєму рішенні. І не помилився, адже розвиток містоутворюючого підприємства, сплата ним податків – це є розвиток і процвітання для кожного мешканця курорту.

Про спільне та відмінне між Моршином і Трускавцем

Під час перебування у Моршині і спілкуючись з його мешканцями та гостями, ми виокремили для себе декілька важливих особливостей, які відрізняють наші курорти. До прикладу, працівників «Моршинкурорту» відверто дивують трускавецькі маніпуляції навколо родовища, адже у Моршині в принципі є неможливими будь-які популістські інсинуації на тему якості води. Ця тема – табу, бо родовище це скарб і годівниця курорту.

Ще одна міфічна загроза, яку пророкують Трускавцю місцеві «фахівці» від політики — зменшення кількості відпочивальників у разі введення плати за вхід до бювету. У Моршині цю «загрозу» існуванню курорту відкинули водночас, прорахувавши, яку суму витрачатимуть їхні гості на оплату послуг доставки та водопідготовки. Це виявився мізер у порівнянні з реальними витратами на харчування та проживання, а також можливостями, які відкривалися перед курортом. Дивно, чому цього ніхто не обговорює у Трускавці, адже витрати на оплату входу за увесь курс лікування становитимуть приблизно одну шосту (!!!) від вартості проживання відпочивальника на добу. Чи може ця сума «відлякати» потенційного гостя? В Моршині вважають, що ні, і доводять це на власному прикладі.

Є й ще одна досить приємна особливість цього курорту, яку вартує перейняти трускавчанам: тут кожен знає своє місце і сумлінно виконує свою роботу, а тому і виглядає процес поступу курорту, як впевнені і злагоджені кроки однієї великої команди однодумців. Саме тому їм тут не до популізму і не до політики. Бо є важливіші справи.

Є, звичайно, у Моршині і проблемні питання. Їхній перелік чималий, однак найцікавіше, що нас вже наперед запросили на наступний ювілей курорту і при цьому переконали, що ми його не впізнаємо! Адже вони усі, як один, переконані, що досягнуть запланованої мети. Нам з нашими можливостями хоч би шматочок їх упевненості, згуртованості та самовідданості. Може тоді і в нас вдома усе буде так, як ми задумали!

Галина Носова, ТрускавецьІнфо

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