Квіташвілі закликав дрогобиччину голосувати за Романа Ілика

By  | 05.07.2019 | Filed under: Публікації

Олександр Квіташвілі підтримав Романа Ілика в рішенні йти до Верховної Ради. Грузинський та український політик, Міністр охорони здоров’я , праці та соціальних справ Грузії у 2008-2010 роках та Міністр охорони здоров’я  України у 2014-2016 роках висловив свою підтримку та закликав мешканців Дрогобиччини віддати голос за Романа Ілика. За його словами, Роман – єдиний кандидат, який може зробити реальні зміни та дає шанс на розвиток краю.

«Знаю Романа Ілика як справжнього державника, політика та просто хорошу людину. Як цілеспрямованого і відповідального фахівця, що працює на результат і перемогу. Я особисто рекомендував його на посаду затупника міністра охорони здоров’я. Роман Ілик очолив дуже складний напрямок в міністерстві. Він зміг пронести ідею, а потім втілити її в урядову програму «Доступні ліки». За допомогою цієї програми Ілик допоміг мільйонам Українців отримати ліки безкоштовно, або з невеликою доплатою», – розповідає Олександр Квіташвілі.

За його словами, це велика перемога для України та людей. Адже саме за ініціативи Романа Ілика в Україні нарешті розпочались реальні зміни в медичній галузі. Зокрема, відкриття нового кардіоцентру в Дрогобичі, запуск програми «Доступні ліки», врегулювання цін на медикаменти. Саме тому, за його словами, Роман Ілик зобов’язаний працювати в новому парламенті, аби продовжувати започатковані зміни. «Бажаю успіху і перемоги. Знаю, що він буде прекрасним представником народу в Парламенті України», – заначив Олександр Квіташвілі.

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