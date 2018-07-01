Квіткова феєрія в дитячій бібліотеці

Квіти мають надзвичайну здатність підвищувати настрій, недарма вони є символом свят. В бібліотеці для дітей м. Трускавця нещодавно пройшов майстер-клас “Квіткова феєрія”. Бібліотекарі Віра Лучковська та Наталія Кирилів ознайомили присутніх з виготовлення штучних квітів та створення букетів, які можуть стати гарним доповненням інтер’єру та прикрасою різноманітних свят. Завдяки невимушеному спілкуванню та дружній атмосфері діти залишились дуже задоволені та пішли з букетами, які зробили власноруч, залишаючи позитивні відгуки бібліотекарям.

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