Останній день січня у Трускавці виявився «ювілейним». Саме цього дня пройшла ювілейна L (п`ятдесята) сесія Трускавецької міської ради VII демократичного скликання. Святкового в ній було мало – тільки вітання січневих іменинників-депутатів Віри Сазонової та Ігоря Стасика, а також подання на звання «Заслужений економіст України» та «Заслужений працівник освіти України» начальника фінансового управління ТМР Миколи Федоричака та начальника відділу освіти ТМР Ореста Лобика. Міський голова Андрій Кульчинський вручив Ігореві Стасику пам’ятну грамоту-подяку з нагоди ювілею та заслуг перед містом (Ігор Степанович працює в Трускавецькій міській лікарні 37 років).

Решта ж сесії пройшла в звичайному, буденному, рутинному режимі, як і будь-яка інша сесія.

І. Рівень злочинності зменшився

Перед розглядом питань порядку денного виступив прокурор Юрій Малахівський, керівник Дрогобицької місцевої прокуратури. Він прозвітував про роботу прокуратури за 2018 рік, розповів про стан злочинності в місті та відповів на запитання депутатів та громадських активістів. Відео трансляцію майже всього виступу Юрія Малахівського можна переглянути в Фейсбуці в групі «Трускавець. Оперативно».

- Основною категорією злочинів на території міста є злочини, пов’язані з протиправним посяганням чи заволодінням майна юридичних осіб, – каже очільник Дрогобицької місцевої прокуратури. – Це в першу чергу пояснюється складними економічними умовами, оскільки велика кількість злочинів вчиняється особами, котрі перебувають за межею бідності. Дуже багато випадків продуктів харчування з торгівельних магазинів на території міста. Зафіксовано багато крадіжок алкогольних напоїв у супермаркетах. Незважаючи на те, що в районі, а також в містах Бориславі та Дрогобичі є зростання кількості квартирних крадіжок, на території Трускавця кількість цих злочинів значно зменшилася – майже на 57,1%. В 2017 році таких злочинів було скоєно 42, а в 2018 – 18. Це пов’язано з тим, що місто обладнане відеокамерами, які дають змогу відслідковувати в`їзд-виїзд транспорту та встановити осіб, які в той чи інший період перебували на території Трускавця в тому чи іншому місці. Викликає занепокоєння той факт, що і як на території області, так і в місті Трускавці фіксується ріст злочинів, пов’язаних з порушенням правил дорожнього руху. Таких злочинів у 2018 році скоєно 7, на відміну від 2017, коли їх було 3. Позитив: на відміну від 2017 у 2018 ніхто не загинув внаслідок ДТП. З 7 резонансних злочинів, скоєних на території міста, 4 розкриті, 3 залишаються нерозкриті.

Прокурор розповів про розкриття ряду резонансних злочинів щодо грабежів, а також вбивства, котре було скоєно минулого року у Трускавці. Нагадаємо, було вбито чоловіка, котрий приватно займався обміном валюти. Вбивцю затримали, він заарештований та чекає вироку суду, а вироком може бути навіть довічне ув’язнення. Вирок винесуть у Стрийському міжрайонному суді.

Турбує прокурора ситуація з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Ця робота була згорнута міським відділенням поліції, і не дала позитивних результатів, вважає прокурор. До суду скеровано тільки 5 кримінальних проваджень із вказаної категорії. За фактом збуту наркотичних засобів до суду за останні два роки не скеровано жодного кримінального провадження. На це є і об’єктивні, і суб’єктивні причини, серед них – недоукомплектованість органів поліції.

- Місцевою прокуратурою забезпечено стовідсоткову участь при розгляді всіх корупційних правопорушень, які розглядалися Трускавецьким міським судом, – доповів Юрій Малахівський. Він подякував депутатам, які «час від часу проявляють громадянську позицію» і звертаються до прокуратури зі зверненнями. В той же час прокурор нагадав, що згідно чинного законодавства органи прокуратури позбавлені можливості здійснювати загальний нагляд чи давати правову оцінку чи правові висновки, як це було колись. «Ми не маємо права перевіряти законність чи незаконність тієї чи іншої господарської діяльності», – зазначив прокурор, натякаючи на виступ депутата Романа Бучковича, в якому він, зачитуючи проект рішення, пропонував звернутися до прокуратури «з вимогою надати оцінку» щодо недавно створеного ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». «У нас і так є чим займатися», – парирував прокурор

- Дякую за увагу і дякую за підтримку, – завершив свій виступ Юрій Малахівський.

ІІ. ПрАТ, перевізники, земля, гроші та туристичний збір

Перша частина сесії тривала три години. За цей час окрім заслуховування інформації прокурора депутати розглянули чимало важливих для життєдіяльності міста питань. Без тривалих обговорень та при підтримці більшості депутатського корпусу були прийняті такі питання як «Про надання адресної грошової допомоги на покриття витрат на житло і комунальні послуги особам з інвалідністю», «Про затвердження Порядку компенсації витрат автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів, що мають право на пільговий проїзд на міських маршрутах загального користування на 2019-2020 рр.», «Про надання щомісячної грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг деяким категоріям громадян м. Трускавець на 2019 рік» (доповідала начальник управління праці та соціального захисту населення Віра Ільницька), «Про затвердження міської цільової Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, на впровадження заходів з енергозбереження в м. Трускавець на 2019-2021 рр.», «Про затвердження міської цільової Програми заходів із землеустрою об’єктів житлово-комунального господарства на 2019 рік», «Про внесення змін до рішення №1132 від 13.12.2018р. «Про затвердження міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Трускавця на 2019-2021 рр.», «Про внесення змін до рішення Трускавецької міської ради №664 від 12.10.2017р. «Про затвердження міської програми «Комплексна міська екологічна програма м. Трускавець на 2018-2020 роки» (доповідав начальник управління житлово-комунального господарства і будівництва Сергій Максимич).

Під час представлення начальником відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Юрієм Соляном питання «Про затвердження міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік» слово надали депутатові обласної ради Василеві Масному, котрий відповів на питання депутатів та роз`яснив, чому важливою є підтримка в цьому питанні саме органів місцевого самоврядування.

Без обговорень депутати затвердили річний звіт про виконання бюджету м. Трускавця за 2018 рік. А от з питанням «Про внесення змін до рішення Трускавецької міської ради № 789 від 30.01.15р. “Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Трускавця” щодо розміру туристичного збору обранці «помодохалися». Зав’язалася гаряча дискусія між начальником фінансового управління ТМР Миколою Федоричаком з однієї сторони та депутатом, заступником директора ДП «Санаторій «Кришталевий палац» Юрієм Яворським з іншої відносно того чи туристичний збір у Трускавці встановлювати в розмірі 0,2% чи 0,15% від мінімальної зарплати. Інакше кажучи, мова йшла про те, чи санаторії, готелі, вілли, курортні комплекси за відпочивальника мають сплачувати в бюджет міста 6 чи 8 гривень за 1 добу (ніч) його перебування в місті.

Юрій Яворський зачитав звернення керівників санаторно-оздоровчих закладів, в якому вони обґрунтовували чому саме варто прийняти ставку 0,15%. Але міський голова став на сторону начальника фінансового управління, і вийшло так, як завжди. Тобто, не добро перемагає зло, не здоровий глузд святкує перемогу над меркантильними інтересами «проїдачів коштів», а більшість диктує свої умови меншості.

Не оминули увагою на сесії і новостворене підприємство «Трускавецькі лікувальні води». Депутат Роман Бучкович запропонував, а депутати підтримали внесення до порядку денного питання щодо цього підприємства, котре тепер займається видобутком, транспортуванням та реалізацією мінеральних вод. Депутат каже, що створювалося підприємство з порушеннями, і свою господарську діяльність теж веде з порушеннями.

- Комісії працювали нормально, чому Ви не надали цей проект рішення на комісії? – дорікнула пану Бучковичу секретар ради Наталія Пономаренко.

- То що, нам закрити бювет і чекати? – злився міський голова.

Але питання внесли в порядок денний. Але не розглянули на самому початку сесії, як наполягав Роман Бучкович, а розглядатимуть в блоці земельних питань.

На сесії були присутні громадські активісти, котрі сьогодні не заважали веденню сесії і не вчиняли деструктивних дій.

Володимир Ключак

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