№68447 Ласкаво просимо до нас!!!

By  | 23.12.2016 | Filed under: Акценти
Акценти/

Дитяче містечко ” Калейдоскоп” пропонує приємно провести час як дітям так і дорослим.

Трускавецький вісник

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ID: 68447
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  • Запрошуємо на зустріч з письменницями
    23.12.2016 | 10:23

    Трускавецький вісник Також читайтеЗустрічайте Новий Рік з нами! (0)Запрошуємо на роботу адміністратора (0)Різдвяні свята у Трускавці (0)У Трускавці прийматиме перший заступник прокурора області (0)

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