Лекторій в Трускавецькій СЗШ №3

У вівторок, 20 грудня, юні трускавчани – учні 11-го класу середньої загальноосвітньої школи № 3 м. Трускавця – взяли участь у цікавому комплексному заході на тему «Право власності: поняття, форми власності. Способи припинення права власності». Заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль розповіла учням 11-го класу СЗШ № 3 м. Трускавця про право власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні, форми власності, способи набуття і припинення права власності

Крім того, Галина Кітраль провела з учнями заняття-тренінг «Правовий лабіринт», під час якого учні здійснили аналіз тої чи іншої ситуації на правову тематику, і кожен з них пропонував свою відповідь як вийти з ситуації у правовому полі.

За результатами проведеного лекторію: «Право власності: поняття, форми власності. Способи припинення права власності» та заняття-тренінгу «Правовий лабіринт» учні дізналися, що таке власність, як набути права власності, які види власності існують в Україні, способи припинення права власності; навчилися швидкої орієнтації в морально-правових колізіях, які виникають у повсякденному житті підлітка, відстоювати свої права у правовому порядку.

Переможці команд заняття-тренінгу «Правовий лабіринт» – учні 11-го класу отримали призи (блокноти).

Принагідно нагадуємо, що до Трускавецького бюро правової допомоги можна звернутися за адресою: м. Трускавець , вул. Данилишиних, 62. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00 (крім святкових та вихідних днів) тел.: (03247)-5-05-30; моб.: 099-29-63-194.

Трускавецький вісник

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