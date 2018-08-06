Леонид Ходос: «Мне приятно, что израильтяне едут в Трускавец»

С главным редактором международного Интернет-издания «New Rezume» (www.newrezume.org) Леонидом Ходосом мы познакомились в июле прошлого года, делая интервью для газеты «Карпаты».

Познакомились и … стали хорошими друзьями. Дело не в интервью и не в его работе по промоции Трускавца, и даже не в публикации моих стихов в Интернет-журнале «Новое Резюме», а в том, что это – широчайшей души человек, очень умный, эрудированный, приятный в общении.

Поэтому когда Леонид Ефимович в этом году снова в Украине, то я решил – обязательно будет новое интервью с этим интересным человеком.

- Леонид Ефимович, в прошлом году Вы два месяца отдыхали в ГКК «Карпаты» и дали несколько советов руководителю здравницы Льву Грицаку. Прислушался ли он к Вашим советам?

- Я был бы готов ответить на этот вопрос, если бы я знал, как на него ответить. Я дал советы, человек их услышал (это гарантия), но вопрос в том, что после этого я улетел. Ровно 10 месяцев я отсутствовал. Жил у себя дома в Израиле. Поэтому сейчас мне трудно сказать, насколько приняты мои советы. Мне думается, что, как разумный человек, он какие-то советы принял, какие-то отмел, и это правильно. В принципе, так все и поступают: то, что соответствует своим мыслям, принимается, а всё остальное – отметается. Так что я думаю, что так же поступил и Лев Ярославович Грицак.

В восторг меня привело то, что в этом году возле «Карпат» на флагштоке я увидел флаг Израиля. Кстати, это было моим предложением Льву Грицаку. Когда в нашем прошлом интервью я отвечал на Ваши вопросы, то упомянул об обещании Льва Грицака поставить флагшток. Честно говоря, я не очень поверил, что это будет сделано.

И когда я увидел флаг Израиля на флагштоке, рядом с флагом Украины, то пришёл в восторг и тут же сфотографировал.

Затем я узнал, что это было сделано почти сразу после моего отлета, а один из заместителей директора рассказал мне, как он ездил и искал флаг Израиля, как его привез и так далее.

Это просто блестяще! И я лишний раз убедился, что Лев Грицак – Человек слова. А это многого стоит.

Я разговаривал о флаге с израильтянами, которые находились в «Карпатах» – уже в этом году. Они считают, что это один из шагов роста доверия и увеличения потока израильтян сюда, в Западную Украину, в Трускавец, в санаторий «Карпаты».

Но расскажу и другую историю. Мой товарищ, руководитель туристического агентства на севере Израиля, находясь в Трускавце, нашел меня и попросил меня познакомить его с руководством «Карпат». Когда я знакомил его и его жену со Львом Ярославовичем, то упомянул об израильском флаге на территории «Карпат». На что неожиданно мы услышали высказывание этих господ из Израиля, что это напрасно, что это не нужно, потому что, мол, где-то они там были, там пытались поставить флагшток и тут же появились антисемиты, террористы и так далее.

Я, конечно, удивился такой реакции, а Лев Ярославович Грицак сказал, что в Трускавце террористов нет, и чтобы они не переживали. Это я к тому, что есть определенные люди, готовые любую хорошую идею похоронить.

- Трускавец – это в первую очередь лечение, но также и отдых. Можете ли приоткрыть тайну – как любите отдыхать Вы? Изменились ли Ваши приоритеты касательно отдыха в сравнении с Вашей юностью?

- Это очень сложный вопрос. Я женился в 18 лет, в 19 уже была дочь. Вечерний техникум, заочный институт, карьерная лестница на заводе, начиная от рабочего – и времени отдыхать у меня не было. Затем другие структуры, где, тем более, отдыха не было. И, по-настоящему, я отдыхать так и не умею.

За всю свою трудовую жизнь я один раз отдыхал в Янтарном на побережье Балтийского моря, второй раз отдыхал на базе отдыха предприятия в Сочи, а так в основном командировки, командировки…

Моя пенсия началась с того, что была операция на открытом сердце, затем восстановление. Только я пришел в себя, как через два года появились серьезные проблемы у жены, и, к сожалению, мне пришлось с ней попрощаться. Жена похоронена в Израиле, мне было очень сложно, в первую очередь психологически. Чтобы не сойти с ума, сын принес мне ноутбук, я пробовал пальцем набирать на клавиатуре, и вот сегодня я – главный редактор.

Вся моя радость и отдых – в работе. Нет дня, чтобы я не работал. Даже находясь в отпуске. Даже в Украине, во Львове, в Трускавце, даже в санатории. Каждый Божий день во время отпуска 3-4 часа у меня уходит на работу.

В этом году по рекомендации моего друга мы поехали с друзьями на рыбалку – 3 км от Трускавца. На базе отдыха мы прекрасно провели время.

Дальше – я всех своих знакомых вожу к своему приятелю, настоятелю церкви святой Анны в Бориславе – к отцу Роману, и к его сыну Павлу, очень образованному человеку.

Он меня возил по Трускавцу, Бориславу, Сходнице и окрестностям, я брал много интервью, побывал на горнолыжном спуске Буковица.

В Трускавце я познакомился с девушкой, у которой двое детей, которые очень плохо говорят. Я договорился с отцом Романом, что он их отдельно примет и попробует помочь. Я получаю моральное удовлетворение от того, что – а вдруг я сумел кому-то помочь?

Запланирован поход в дельфинарий. Не знаю, правда это или нет, но мне сказали, якобы в 2014 году этот дельфинарий находился в Крыму, а потом его перевели сюда. Не знаю, насколько это правда, но отзывы об этом дельфинарии блестящие.

Ко мне в августе на три дня приезжал мой зять, который сейчас живёт в Украине. И, опять же, я его повез познакомить с отцом Романом и Павлом. 04.08.18 его крестили в этой церкви Святой Анны.

Это касательно планов. У меня проблема с ногой – я хожу с палочкой, и много двигаться не могу. Я готов к любому отдыху и хотел бы этого – только там, где можно меньше двигаться из-за ноги.

- На нашем курорте отдыхающих из Израиля сейчас значительно больше, чем в прошлом году или несколько лет назад. Как считаете, с чем это связано? Низкие цены, безопасность, или что-то еще?

- Самое главное – изменить психологию израильтян с точки зрения реакции на Украину вообще, а на Западную Украину тем более. Ведь они зомбированы российской пропагандой: «бандеровцы», «кровь», «бездельники», «алкоголики» и т.д. – все только в негативе.

Не знаю, какую роль сыграл мой сайт (а я очень много пишу об Украине), но мне приятно, что что-то изменилось, и израильтяне едут в Украину, едут в Западную Украину, во Львов и Трускавец.

Видимо, люди начинают понимать, что лобовая российская пропаганда против Украины сейчас работает уже против самой России. Ведь не может быть только черных тонов. Постепенно начинают появляться полутона относительно Украины, а это уже прогресс.

- Когда беру интервью у известных людей, то люблю задавать вопрос «Что Вам не понравилось в Трускавце»? Тогда они задумываются… Можете сказать – что Вам не нравится в Трускавце?

- Экономическая проблема. Я имею в виду резкий рост цен на проживание. Если человек едет отдыхать на неделю или две, то это один вопрос, но если на месяц, или на два, как я?

Выложить из кармана с трудом заработанные деньги с таким ростом цен в санаториях за неделю или две трудно, но еще возможно. А выложить сумму за месяц-два отдыха – финансово невозможно. И тем самым разрушается возможность ехать на какой-то более длительный строк.

По идеи, именно в этом должно бы быть заинтересованно руководство здравниц. Чем реже будет меняться публика, чем больше будет постоянных гостей, тем экономически выгоднее, мне так думается. Мне кажется, что в этом вопросе в Трускавце есть недоработки.

Уже в этом году я разговаривал со многими отдыхающими – азербайджанцами, поляками, украинцами, с ребятами из Америки. Общее мнение – кто первый год здесь, тот изучает, делает выводы. А кто во второй-третий раз, тот уже сравнивает сегодняшний год с предыдущим. И, если честно сказать, то такое сравнение не всегда в пользу санаториев.

Быстро растёт частный сектор, способный уже сегодня составить конкуренцию здравницам. И это хорошо.

В Трускавце есть много мест, где можно отдохнуть, посидеть. Но высококлассных кафе и ресторанов я не видел, хотя друзья меня и возили. Так что в вопросах кухни и сервиса есть еще над чем работать.

Если я сравниваю с предыдущим годом, то сегодня это дороже и более блекло, не так красочно, как было раньше. Цены выросли, а сервис стал слабее, так что это – минус.

Я говорю это не для критики, а потому что искренне хочу, чтобы Трускавец развивался. Иногда говорят только плюсы – это неправильно, надо говорить то, что есть. Возможно, в следующем году я снова приеду в Украину, во Львов и Трускавец, и возможно, в санаторий «Карпаты», и надеюсь, что мнение людей будет услышано.

- Работа журналиста и опасна, и трудна, по крайней мере, в Украине. А как обстоят с этим дела в Израиле?

- Мне на этот вопрос ответить очень трудно, потому что в Израиле, как и везде, нужно зарегистрироваться в качестве журналиста. Я «свободный художник», то есть как бы свободный журналист. Это у меня не бизнес, это – моё хобби. Так что, с точки зрения профессионального журналиста, мне ответить трудно.

Единственно, что мне кажется, что наступательная политика России продолжается. У меня складывается такое мнение, что часть русскоязычной прессы в Израиле скуплена россиянами. Если включить российское телевидение или почитать российскую газету и сравнить с тем, что говорится или пишется на русскоязычном израильском радио или в прессе, то очень много одного и того же.

Мое преимущество заключается в том, что я ни от кого не завишу. Я могу говорить, писать, ставить на сайт вещи, которые могут быть неприятны руководству Израиля или руководству России. В этом преимущество так называемого свободного журналиста.

- Вы сочетаете отдых и работу, общаетесь с разными людьми, берете интервью и таким образом способствуете процветанию сайта «New Rezume». Как Вам удалось практически с нуля так развить сайт, что его читают в более чем 100 странах мира?

- Труд и труд – каждый Божий день. Без выходных, без праздников, каждый день работа. И это даёт результат.

- И, напоследок, об изменениях в мировой политике. Как главный редактор известного Интернет-журнала, что Вы можете сказать о ней, как изменилась эта политика за последний год? Ведь произошло так много – состоялась встреча Трампа с главами России и КНДР, США перенесли своё посольство в Иерусалим, стабилизировалось положение Украины… Как Вы оцениваете события последнего года? Куда катится наш мир?

- Мне бы очень хотелось сказать, что к миру, но это было бы очень смелое заявление человека, которому 78 лет и который чуть-чуть научился в чем-то разбираться. Значит, я не возьму на себя смелость сказать, что катится к миру.

К сожалению, в воздухе пахнет войной, причем очень серьезной. И это касается не только Ближнего Востока. На Ближнем Востоке (я имею в виду Израиль) люди уже привыкли к напряженности. Тем не менее, люди при этом улыбаются, заполнены кафе, люди умеют жить в реальных условиях. Это плохо, но это здорово, ведь даёт возможность растить детей в этой ситуации, давать им образование, стремиться к чему-то.

Очень печальная ситуация в Европе. Я согласен с лжепророками или пророками (это будет видно позже), которые говорят, что Европа сама себя погубит. Эта толерантность, это «давайте всем помогать», «давайте всем сделаем хорошо» так просто не пройдет. Огромный поток исламистов, заполняющих Европу, приводит к таким историям, как это было в Норвегии, где сосредоточившись в одном из районов страны, исламисты заявили, что они хотят отделиться от Норвегии. На территории суверенной Норвегии! Вы понимаете, ислам – это молодая религия, которая очень блюдёт правило «Плодитесь и размножайтесь». С этим потоком Европа должна была бы быть очень осторожной.

Есть закрытые данные, которые я поставил на сайт, что в Москве еще пару лет назад коренные русские составляли чуть больше 30%!

Никому не секрет, что Сибирь и Дальний Восток заполняются японцами и китайцами. Мой жизненный опыт говорит о том, что вряд ли они когда-нибудь уйдут оттуда. Тем более, что они считают, что это исконно их земля. Они очень тихо, без войн, без шума и без гама добиваются своего.

Когда-то Рейган сказал: зачем война, зачем кровь? Ведь можно Советский Союз победить экономически. И началась гонка вооружений. И СССР действительно не выдержал. Не надо было воевать, он развалился сам, развалился изнутри.

Если верить предсказаниям о развале России, то мне очень жаль, ведь я россиянин, я люблю Россию как таковую, ведь я родился и вырос там, в Ленинграде могилы моих родителей, моих ближайших родственников, многих друзей.

Тем не менее сегодня ситуация непростая. Нельзя воевать со всем миром и считать, что философия и политика России единственно правильные, а все остальные неправы, все остальные враги, все остальные злые. Это может привести к развалу России. Ужасно, если это произойдет. Начнется делёж атомного оружия, и непонятно в чьи руки оно попадёт.

Относительно Америки. Я считаю, что Трамп в чём-то идет по пути Рейгана. Но я совершенно не понял его поведение на встрече с Путиным. Мне показалось, что он себя вёл не как руководитель крупнейшей страны мира, а будто боялся, что будут вскрыты какие-то документы, связанные с ним в тот период, когда он находился в России.

Он далеко не мальчик и достаточно умный человек. У него были провалы в бизнесе, но он снова поднимался. Мне кажется, что, находясь в России, он был уверен, что его писали везде и всегда – то, что делает любая разведка мира.

То, что он может быть на крючке у России – безусловно. Но я не думаю, что если и была какая-то история, если он с какими-то девушками играл или гулял по Москве, что это уж настолько повлияет на его политическую карьеру в качестве президента. Но вел он себя на этой встрече неправильно.

Но, с другой стороны, может быть он совершенно правильно делал, ведь сегодня угроза практически всем странам мира – это поднимающийся Китай со своим полуторамиллиардным населением. Это и военная сила, и экономическая сила, одна из богатейших стран мира, у которой в долгах многие страны.

И политика Трампа, возможно, направлена на то, чтобы немножко оторвать Россию от Китая. Чтобы Россия со своим военным потенциалом была на стороне Запада и противостояла этой растущей мощи Китая. И этот подход очень интересен. Статья об этом есть на моем сайте New Rezume.

В пользу этой версии свидетельствует и информация о намерении Трампа встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани, чтобы «потушить» горячие точки. Касательно КНДР, то здесь трудно что-то говорить, ведь согласно данным американской разведки, у КНДР есть ракета, которая может долететь до Америки.

В любом случае важно другое – идея Трампа врагов превращать пусть не в друзей, но хотя бы, чтобы они занимали нейтральную позицию, на мой взгляд, это правильно. Чем меньше врагов, тем лучше, тем уменьшается вероятность войны.

- Спасибо за беседу. До следующих встреч.

Владимир Ключак, New Rezume

P.S. Предыдущие интервью с Леонидом Ходосом можно прочитать по ссылкам http://protruskavets.org.ua/leonyd-hodos-zdes-ya-stolknulsya-tolko-s-velykolepnyim-otnoshenyem-y-s-prekrasnyimy-lyudmy/ и http://protruskavets.org.ua/leonyd-hodos-nado-prosto-veryt-v-sebya/

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